Σε εξέλιξη είναι φωτιά που εκδηλώθηκε σήμερα (15 Ιουλίου 2026), σε αγροτοδασική έκταση στη Σουρωτή του Δήμου Θερμής Θεσσαλονίκης.

Στις 17:12 εκδόθηκε νέο μήνυμα από το 112 για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στο βόρειο τμήμα της Σουρωτής με κατεύθυνση προς Βασιλικά.

Νωρίτερα, στις 16:15 εκδόθηκε ενημερωτικό μήνυμα από το 112 για όσους παρευρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της Σουρωτής Θεσσαλονίκης

Κοντά στη φωτιά υπάρχουν διάσπαρτες κατοικίες σύμφωνα με την πυροσβεστική, ενώ η περιοχή βρίσκεται σήμερα σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3).

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 16:00 και κινητοποίησε άμεσα ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις.

Στην επιχείρηση συμμετέχουν 21 πυροσβέστες με 8 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση επιχειρούν 2 ελικόπτερα

Παράλληλα, υδροφόρες του Δήμου Θερμης συνδράμουν στο έργο της κατάσβεσης, υποστηρίζοντας τις επιχειρήσεις του Πυροσβεστικού Σώματος.

Καθόλη τη διαρκεια του συμβάντος το Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (ΕΣΚΕΔΙΚ) λαμβάνει συνεχή εικόνα από το drone μέσω οπτικής και θερμικής κάμερας

Στο σημείο μεταβαίνει το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης, προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς.

Πηγή: skai.gr

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