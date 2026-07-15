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Τραμπ: Πιστεύω ότι ο Πούτιν μπορεί σύντομα να βάλει τέλος στον πόλεμο στην Ουκρανία

«Πιστεύω ότι είναι έτοιμος να κάνει συμφωνία», είπε ο Τραμπ σε συνέντευξή του στο Fox News, όταν ρωτήθηκε για τις συνομιλίες του με τον Πούτιν

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Τραμπ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι εξακολουθεί να πιστεύει πως ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν είναι έτοιμος να καταλήξει σύντομα σε συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, παρά τις συνεχιζόμενες επιθέσεις και τις ενδείξεις ότι η Μόσχα ενδέχεται να κλιμακώσει περαιτέρω τη σύγκρουση.

«Πιστεύω ότι είναι έτοιμος να κάνει συμφωνία», είπε ο Τραμπ σε συνέντευξή του στο Fox News, όταν ρωτήθηκε για τις συνομιλίες του με τον Πούτιν. Η συνέντευξη μαγνητοσκοπήθηκε την Τρίτη και μεταδόθηκε την Τετάρτη.

Ωστόσο, τρεις πηγές προσκείμενες στο Κρεμλίνο δήλωσαν στο Reuters ότι ο Πούτιν απορρίπτει τις εκκλήσεις για ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις με το Κίεβο και είναι πιθανό να κλιμακώσει τον πόλεμο, ο οποίος διανύει πλέον το πέμπτο έτος του.

Ο Τραμπ είχε δεσμευθεί ότι θα τερμάτιζε τον πόλεμο από την πρώτη ημέρα της προεδρίας του, τον Ιανουάριο του 2025.
 

Πηγή: skai.gr

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TAGS: Ντόναλντ Τραμπ Πόλεμος στην Ουκρανία Ρωσία Βλαντίμιρ Πούτιν
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