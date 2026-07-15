Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική το μεσημέρι της Τετάρτης (15/7), ύστερα από φωτιά που ξέσπασε σε διαμέρισμα στην οδό Σκιάθου, στα Πατήσια.
Σύμφωνα με πληροφορίες, πραγματοποιήθηκε απεγκλωβισμός από το φλεγόμενο κτίριο δυο ανθρώπων, ενός 92χρονου άντρα και μιας 89χρονης γυναίκας. Η γυναίκα έχασε τη ζωή της, ενώ ο άνδρας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με εγκαύματα.
Στο σημείο έχουν μεταβεί 14 πυροσβέστες με 5 πυροσβεστικά οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα.
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