Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική το μεσημέρι της Τετάρτης (15/7), ύστερα από φωτιά που ξέσπασε σε διαμέρισμα στην οδό Σκιάθου, στα Πατήσια.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πραγματοποιήθηκε απεγκλωβισμός από το φλεγόμενο κτίριο δυο ανθρώπων, ενός 92χρονου άντρα και μιας 89χρονης γυναίκας. Η γυναίκα έχασε τη ζωή της, ενώ ο άνδρας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με εγκαύματα.

Στο σημείο έχουν μεταβεί 14 πυροσβέστες με 5 πυροσβεστικά οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα.





Πηγή: skai.gr

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