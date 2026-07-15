Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Η Βουλή κύρωσε διμερείς αμυντικές συμβάσεις με Βουλγαρία και Μαυροβούνιο, με πλειοψηφία υπέρ των συμφωνιών στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων.

Συγκεκριμένα, στη σύμβαση με τη Βουλγαρία ψήφισαν υπέρ ΝΔ και ΠΑΣΟΚ, ενώ απέφυγαν ψήφο ΣΥΡΙΖΑ και "Νίκη". Εναντίον τάχθηκαν ΚΚΕ, Ελληνική Λύση και Πλεύση Ελευθερίας.

Στη σύμβαση με το Μαυροβούνιο ψήφισαν υπέρ ΝΔ, ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ, ενώ «παρών» δήλωσαν Ελληνική Λύση και "Νίκη" και κατά ΚΚΕ και Πλεύση Ελευθερίας.

Ο υφυπουργός Εθνικής Άμυνας Αθ. Δαβάκης χαρακτήρισε σημαντική μεταρρύθμιση την ένταξη των στρατιωτικών νοσοκομείων στην Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας (ΕΚΑΠΥ), εξηγώντας ότι προηγουμένως υπήρχαν οικονομικά και διαχειριστικά προβλήματα στην προμήθεια φαρμάκων, τα οποία επιλύονται μέσω της ενοποιημένης διαχείρισης και των εκπτώσεων της ΕΚΑΠΥ.

Κυρώθηκαν από την ολομέλεια της Βουλής οι διμερείς αμυντικές συμβάσεις της Ελλάδας, αφενός με τη Βουλγαρία «σχετικά με την παροχή υποστήριξης προς το Ελληνικό Στρατιωτικό Απόσπασμα, για την εκτέλεση αποστολών εναέριας ναυτικής περιπολίας» και αφετέρου με το Μαυροβούνιο «σχετικά με την αμοιβαία προστασία διαβαθμισμένων στρατιωτικών πληροφοριών», στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή Άμυνας και Εξωτερικών υποθέσεων.

Αμφότερες οι συμβάσεις ψηφίστηκαν «κατά πλειοψηφία». Στη σύμβαση με τη Βουλγαρία, «Ναι» ψήφισαν ΝΔ και ΠΑΣΟΚ.

«Παρών» δήλωσαν ΣΥΡΙΖΑ και «Νίκη». «Όχι» ψήφισαν ΚΚΕ, Ελληνική Λύση και Πλεύση Ελευθερίας. Στη σύμβαση με το Μαυροβούνιο «Ναι» ψήφισαν ΝΔ, ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ. «Παρών» δήλωσαν Ελληνική Λύση και «Νίκη». «Όχι» ψήφισαν ΚΚΕ και Πλεύση Ελευθερίας.

Αθ. Δαβάκης: Σημαντική μεταρρύθμιση η ένταξη των στρατιωτικών νοσοκομείων στην ΕΚΑΠΥ

Στο πλαίσιο της συζήτησης, ο παριστάμενος υφυπουργός Εθνικής Άμυνας Αθ. Δαβάκης, μίλησε και για τη «σημαντική μεταρρύθμιση» της ένταξης των στρατιωτικών νοσοκομείων στην Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας (ΕΚΑΠΥ). Απαντώντας σε σχόλιο του αγορητή της Ελληνικής Λύσης, Στ. Φωτόπουλου για «οικονομικό χάος» στα στρατιωτικά νοσοκομεία, είπε ότι είχαμε ένα σημαντικό διαχειριστικό ζήτημα, που μέχρι πριν λίγο χρονικό διάστημα αντιμετώπιζαν οι Ένοπλες Δυνάμεις: Το ζήτημα ήταν ότι αγόραζαν τα φάρμακα, χωρίς να απολαμβάνουν τις σημαντικές εκπτώσεις, τις επιστροφές και άλλα ωφελήματα που εξασφαλίζει η Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας, μέσω της ενοποιημένης διαχείρισης των παραγγελιών και των οικονομιών κλίμακας που επιτυγχάνει.

Με άλλα λόγια, είπε ο κ. Δαβάκης, «στο παρελθόν, οι Ένοπλες Δυνάμεις αγόραζαν πιο ακριβά τα φάρμακα, πλήρωναν τους προμηθευτές με καθυστέρηση και δέσμευαν και στελεχιακό δυναμικό για τη διαχείριση του όγκου των παραγγελιών των στρατιωτικών μας νοσοκομείων, του ΝΙΜΤΣ και των υπόλοιπων δομών του στρατιωτικού υγειονομικού συστήματος. Για να διορθώσουμε αυτήν την κατάσταση, τον Οκτώβριο του 2025 ξεκινήσαμε μια συστηματική προσπάθεια εξορθολογισμού, εκσυγχρονισμού και απλοποίησης της διαδικασίας προμηθειών φαρμάκων από τις Ένοπλες Δυνάμεις. Σε αυτό το πλαίσιο, στις 15 Μαΐου του 2026, με τον ν.5302/2026 από τα άρθρα 19 έως 24, ενσωματώσαμε τα στρατιωτικά νοσοκομεία, και το ΝΙΜΤΣ και τις υπόλοιπες υγειονομικές δομές των Ενόπλων Δυνάμεων, στο θεσμικό πλαίσιο της ΕΚΑΠΥ, με ορίζοντα υλοποίησης των απαραίτητων συστημικών ενεργειών για την ένταξή τους στο σχετικό ηλεκτρονικό σύστημα έως τις 30 Ιουνίου του 2026. Και στις 30 Ιουνίου του 2026 αυτό συνέβη» υπογράμμισε ο κ. Δαβάκης.

Παράλληλα, ο υφυπουργός Εθνικής Άμυνας συνεχάρη και ευχαρίστησε «τόσο τους συνεργάτες μου, που δούλεψαν αθόρυβα και συστηματικά, όσο και τα στελέχη των στρατιωτικών νοσοκομείων που προσεχώρησαν ασμένως σε αυτήν την προσπάθεια, με ό,τι αυτό σημαίνει για την εξυπηρέτηση των δικαιούχων».

Επισήμανε μάλιστα, ότι «πριν από λίγες ημέρες, η προσπάθεια αυτή ολοκληρώθηκε με την ενεργοποίηση από 1ης Ιουλίου της δυνατότητας υποβολής ηλεκτρονικών παραγγελιών για τις Ένοπλες Δυνάμεις μέσω της ΕΚΑΠΥ. Να ξέρετε ότι μέχρι σήμερα έχουν ήδη υποβληθεί περισσότερες από εκατό παραγγελίες. Επίσης, ίσως δεν έχει γίνει κατανοητό ότι η μετατροπή των νοσοκομείων σε ειδικούς φορείς, που έγινε με τον ν. 5195/2025, εκτός από μια κίνηση εξυγίανσης και εκσυγχρονισμού των νοσοκομείων, άνοιξε τον δρόμο και για την ένταξη στο σύστημα, το οποίο προανέφερα, την ΕΚΑΠΥ».

Αθ. Δαβάκης: Το 2029 στην Ελλάδα τα F-35 - Δεν υπάρχει περιορισμός στην χρήση τους

Εξάλλου, απαντώντας στον εισηγητή του ΠΑΣΟΚ, Μ. Κατρίνη για το εάν ισχύει η δημόσια δήλωση για παραλαβή των F-35 το 2029 ή η «πηγή» που επικαλείται δημοσίευμα για «προσγείωση» των πρώτων F-35 στην Ελλάδα το 2028, ο κ. Δαβάκης επανέλαβε ότι «τα πρώτα F-35 θα ενταχθούν στη δύναμή μας τον Νοέμβριο του 2029». Διάβασα κι εγώ το δημοσίευμα, ωστόσο, «οι έγκυρες πληροφορίες προέρχονται από αυτούς οι οποίοι σχεδιάζουν, αποφασίζουν και προγραμματίζουν τα διάφορα θέματα, ειδικά δε το θέμα της πρόσκτησης των εξοπλιστικών μας προγραμμάτων και πλατφορμών», είπε ο κ. Δαβάκης. Τόνισε μάλιστα, απευθυνόμενος στον ίδιο βουλευτή, ότι «δεν υπάρχει περιορισμός στη χρήση των οπλικών συστημάτων, συμπεριλαμβανομένων και των F-35 που προμηθευόμαστε».

Ο Στρ. Σιμόπουλος για τον νεκρό 20χρονο στο Άργος: Η διαφορετικότητα δεν είναι πρόβλημα αλλά δύναμη

Στον τρόπο που αντιμετώπισε ο δήμαρχος Άργους τον νεκρό 20χρονο, από σφαίρες αστυνομικών, και τη φράση προς τη μητέρα «πώς τον αφήνεις να κυκλοφορεί στους δρόμους;» στάθηκε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ, Στράτος Σιμόπουλος, στο πλαίσιο της συζήτησης των αμυντικών συμβάσεων.

«Θέλω, λοιπόν, να του πω μέσα από το πιο επίσημο βήμα, ότι ο στόχος μας ως κοινωνία δεν είναι να αλλάξουμε αυτούς τους ανθρώπους, ώστε να μοιάζουν με όλους τους άλλους. Στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε μια κοινωνία, όπου κάθε άνθρωπος μπορεί να ανθίσει με τον δικό του τρόπο, μία κοινωνία στην οποία η διαφορετικότητα δεν θεωρείται πρόβλημα, αλλά δύναμη. Και ίσως τελικά αυτό να είναι το μεγαλύτερο μάθημα που μας δίνει η τεχνολογία, ότι όταν η γνώση συναντά την ενσυναίσθηση, μπορούμε να κάνουμε θαύματα. Ας συνεχίσουμε, λοιπόν, να επενδύουμε σε εργαλεία, σε εκπαίδευση, σε προσβασιμότητα και σε καινοτομία, όχι μόνο για να εξελίσσουμε την τεχνολογία, αλλά για να εξελίσσουμε την ανθρωπιά μας. Διότι κάθε άνθρωπος αξίζει να μπορεί να επικοινωνεί, να μαθαίνει, να ονειρεύεται, να ζει με αξιοπρέπεια και κάθε οικογένεια αξίζει να νιώθει ότι δεν είναι μόνη» είπε ο κ. Σιμόπουλος.

Για μισαναπηρική δήλωση που δεν μπορεί να μείνει χωρίς συνέπειες, έκανε λόγο ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, Δ. Μάντζος, ο οποίος ζήτησε από τη ΝΔ να διαγράψει τον δήμαρχο Άργους από τις τάξεις της. Ο κ. Σιμόπουλος βρήκε το θάρρος, μόνος από τη ΝΔ, να μιλήσει γι΄ αυτό, είπε ο κ. Μάντζος. Η δήλωση του αρμόδιου υπουργού Μ. Χρυσοχοΐδη ότι «η Αστυνομία έχει ως αποστολή να συλλαμβάνει τους δολοφόνους, όχι να σκοτώνει παιδιά» τα λέει όλα, ανταπάντησε ο κ. Σιμόπουλος.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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