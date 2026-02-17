Γεωπολιτική και Τεχνητή Νοημοσύνη: Το νέο πεδίο ισχύος

Στα «Στιγμιότυπα» με τον Βασίλη Κουφόπουλο, καλεσμένη η Νιόβη Χριστοπούλου, καθηγήτρια Δικαίου και Επιστημονικής Ασφάλειας και συνεργάτης στην Ψηφιακή Διπλωματία του City University of New York.

Πώς η Τεχνητή Νοημοσύνη αλλάζει τις γεωπολιτικές ισορροπίες; Ποιος θέτει τους κανόνες στον νέο ψηφιακό κόσμο; Συζητούμε ακόμη το πιθανό μέτρο απαγόρευσης των social media σε ανηλίκους και τα όρια μεταξύ προστασίας και υπερρύθμισης.

Τέλος, αναζητούμε το μεγάλο συγκριτικό πλεονέκτημα της Ελλάδας στην καινοτομία — και αν μπορεί να παίξει ρόλο στη διεθνή σκακιέρα της ΤΝ.

Ένα επεισόδιο για την ισχύ, τη ρύθμιση και το μέλλον που ήδη διαμορφώνεται.