Πώς το AI αλλάζει το Gmail

Η τεχνητή νοημοσύνη μπαίνει πλέον σε κάθε γωνιά του ψηφιακού μας κόσμου — ακόμη και στο e-mail μας. Η Google ανακοίνωσε ότι το Gmail αποκτά μια νέα δυνατότητα: το AI θα μπορεί να αναλύει το περιεχόμενο των εισερχόμενων μηνυμάτων, εντοπίζοντας ύποπτες συμπεριφορές και πιθανές απάτες πριν καν ο χρήστης τις δει.

Τι σημαίνει όμως αυτό για την ασφάλεια — και τι για την ιδιωτικότητα; Η αναλύτρια κυβερνοασφάλειας Νίκη Καταλαγαριανού εξηγεί πώς η τεχνητή νοημοσύνη γίνεται πλέον ο πρώτος “φρουρός” του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μας.