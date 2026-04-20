Απαγόρευση social media σε ανηλίκους: λύση ή αυταπάτη;

Από το 2027 εξετάζεται η απαγόρευση χρήσης social media για παιδιά κάτω των 15 ετών.
Μπορεί όμως ένα τέτοιο μέτρο να προστατεύσει πραγματικά — ή απλώς μεταθέτει το πρόβλημα;
Στα «Στιγμιότυπα» συζητάμε με εκπροσώπους της Πολιτείας, ψυχολόγους και εκπαιδευτικούς για τα μεγάλα διλήμματα της εποχής:
• προστασία ή περιορισμός;
• απαγόρευση ή εκπαίδευση;
• ρεαλισμός ή θεωρία;
Μπορεί να εφαρμοστεί στην πράξη; Τι συμβαίνει ήδη στα σχολεία; Και τελικά — ποιος έχει την ευθύνη: το κράτος ή η οικογένεια;
Ένα επεισόδιο για τα όρια, την ελευθερία και μια γενιά που μεγαλώνει εξ αρχής μέσα στον ψηφιακό κόσμο.