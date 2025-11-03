Η Ελλάδα στην πρώτη γραμμή της κυβερνοάμυνας

Σε έναν κόσμο όπου οι επιθέσεις δεν γίνονται πάντα με όπλα, αλλά με κώδικα, η κυβερνοασφάλεια αποτελεί πια ζήτημα εθνικής ασφάλειας.

Από τις υποδομές ενέργειας και άμυνας, μέχρι τις προσωπικές μας συσκευές, ο ψηφιακός πόλεμος είναι αόρατος — αλλά καθημερινός.

Σε αυτό το επεισόδιο, φιλοξενούμε τον Δρ. Ιωάννη Παυλόσογλου, Υποδιοικητή της Εθνικής Αρχής Κυβερνοασφάλειας.

Με εμπειρία άνω των 20 ετών σε θέματα διαχείρισης ρίσκου, πληροφοριακής ασφάλειας και επιχειρησιακής ανθεκτικότητας — και έχοντας υπηρετήσει ως CISO σε μεγάλους οργανισμούς όπως η UBS — ο κ. Παυλόσογλου εξηγεί ποιες είναι οι πραγματικές απειλές που αντιμετωπίζουμε σήμερα και πόσο έτοιμη είναι η Ελλάδα να ανταποκριθεί σε αυτές.