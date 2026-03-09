Οι ανθρώπινες σχέσεις στα χρόνια του ΑΙ

Μπορεί μια μηχανή να γίνει συναισθηματικός συνομιλητής;
Μπορεί η τεχνητή νοημοσύνη να μειώσει τη μοναξιά ή δημιουργεί μια νέα μορφή απομόνωσης;
Σε αυτό το επεισόδιο, συζητάμε με την ψυχολόγο Αλεξάνδρα Παλλη για τις ανθρώπινες σχέσεις στην εποχή του AI:
• τους συναισθηματικούς δεσμούς με chatbots
• το dating μέσα από αλγόριθμους
• τη νέα μορφή μοναξιάς
• την επίδραση στα παιδιά και στους εφήβους
• τα όρια ανάμεσα στη σύνδεση και την ψευδαίσθηση σύνδεσης
Μια συζήτηση ισορροπημένη, χωρίς τεχνοφοβία αλλά και χωρίς αφέλεια. Γιατί η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να μιμείται τη γλώσσα μας — όμως τι γίνεται με την ευαλωτότητα, τη σιωπή, το άγγιγμα;
Ένα επεισόδιο για το τι σημαίνει να σχετίζεσαι πραγματικά — σε έναν κόσμο που γίνεται όλο και πιο ψηφιακός.