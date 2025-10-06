«Δυο Έλληνες του εξωτερικού από Google & Microsoft που διαπρέπουν στο ΑΙ»

Η τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι το μέλλον — είναι το παρόν. Αλλάζει τον τρόπο που εργαζόμαστε, που επικοινωνούμε και που προστατευόμαστε στον ψηφιακό κόσμο. Ο Ευάγγελος Κωτσοβίνος, Vice President & General Manager στην Google, και η Ευδοξία Ψάλτη, Senior Engineering Director στη Microsoft, μιλούν στον ΣΚΑΪ και στον Βασίλη Κουφόπουλο για τις ευκαιρίες, τους κινδύνους και το μέλλον της ΤΝ.

Από τα passkeys που φιλοδοξούν να «σκοτώσουν» τα passwords, μέχρι τον «πόλεμο» καλών και κακών χάρη στην τεχνητή νοημοσύνη, αλλά και τις νέες θέσεις εργασίας που γεννά αυτή η τεχνολογική επανάσταση — το επεισόδιο φωτίζει τις προκλήσεις και τις δυνατότητες του πιο ραγδαία εξελισσόμενου πεδίου της εποχής μας. Μια ραδιοφωνική ανάλυση για το πώς η Ελλάδα, μέσα από εκπαίδευση, καινοτομία και επενδύσεις, μπορεί να βρεθεί στην πρώτη γραμμή της νέας εποχής του AI.