Αντιμέτωποι στον 4ο τελικό του φετινού πρωταθλήματος μπάσκετ βρίσκονται Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός, αυτή τη φορά στο ΟΑΚΑ.

Ο Ολυμπιακός έχει προβάδισμα 2-1 στη σειρά και με νίκη σήμερα κλειδώνει τον τίτλο, ο οποίος θα είναι ο 16ος στην ιστορία του. Αν τα καταφέρουν, οι «ερυθρόλευκοι» θα κλείσουν τη σεζόν με την τεράστια επιτυχία της ταυτόχρονης κατάκτησης Ευρωλίγκας και πρωταθλήματος.

Από την άλλη, ο Παναθηναϊκός AKTOR θέλει να εκμεταλλευτεί την έδρα του και να ισοφαρίσει σε 2-2 τη σειρά, ώστε να την επαναφέρει στο ΣΕΦ για καθοριστικό Game 5 το ερχόμενο Σάββατο στις 18:00. Όπως και να 'χει, είναι το τελευταίο εντός έδρας ματς των «πράσινων» για τη φετινή σεζόν.

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Οι 11 διαθέσιμοι του Παναθηναϊκού AKTOR: Σορτς, Καλαϊτζάκης, Χέιζ-Ντέιβις, Σαμοντούροβ, Γκραντ, Κουζέλογλου, Ναν, Ερνανγκόμεθ, Λεσόρ, Τολιόπουλος, Μήτογλου.

Η 12άδα του Ολυμπιακού: Γουόκαπ, Γουόρντ, Λαρεντζάκης, Βεζένκοφ, Παπανικολάου, Νετζήπογλου, Ντόρσεϊ, Πίτερς, Μιλουτίνοφ, Τζόζεφ, Τζόουνς, Φουρνιέ.

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