Η Ελλάδα παίζει στο διεθνές gaming stage

Η Λάρισα μετατράπηκε για μια μέρα στο κέντρο της ελληνικής gaming σκηνής.

Στο φετινό Game Developers Meetup στο JOIST Innovation Park, δύο ελληνικά projects παρουσιάστηκαν για πρώτη φορά στην Electronic Arts (EA), ανοίγοντας νέους δρόμους για τη δημιουργική βιομηχανία της χώρας.

Ο Άρης Δραγώνης, δημιουργός της Dragonis Games και του σκοτεινού adventure Necrophosis, μιλά στον Στέφανο Νικολαΐδη για τη διαδρομή του από την Ελλάδα μέχρι τα ραντεβού με την EA, τις προκλήσεις του ανεξάρτητου developer, αλλά και για το πώς μια μικρή ομάδα μπορεί να σταθεί δίπλα σε γίγαντες του παγκόσμιου gaming.

Ένα επεισόδιο για την ελληνική καινοτομία, το πάθος για τα videogames και τη νέα γενιά δημιουργών που βάζει τη χώρα στον χάρτη της διεθνούς σκηνής.