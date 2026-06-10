Δυσοσμία και στον Πύργο - Τρεις μέρες κρατάει το φαινόμενο

Έντονη δυσοσμία παρατηρείται τις τελευταίες τρεις μέρες στον Πύργο Ηλείας, όπως συνέβη πριν από μερικές εβδομάδες στα νότια προάστια της Αττικής. Έχουν καταγραφεί πολυάριθμες αναφορές πολιτών σχετικά με την έντονη δυσοσμία, προκαλώντας εύλογη ανησυχία και ενόχληση στους κατοίκους.

Ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook για το θέμα έκανε ο Αντιδήμαρχος Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και Πρασίνου, Βασίλης Φάμελος και αναφέρει τα εξής:

Το τελευταίο διάστημα έχουν καταγραφεί πολλές αναφορές συμπολιτών μας για την έντονη δυσοσμία που παρατηρείται σε διάφορες περιοχές του Πύργου.

Πρόκειται για ένα φαινόμενο που διαπιστώνουμε και εμείς οι ίδιοι και το οποίο δικαιολογημένα προκαλεί ενόχληση και ανησυχία.

Αποστείλαμε επίσημο έγγραφο προς την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και τις αρμόδιες περιβαλλοντικές υπηρεσίες, ζητώντας την άμεση διερεύνηση του ζητήματος και τη διενέργεια των προβλεπόμενων ελέγχων.

Με βάση τα μέχρι σήμερα στοιχεία και τις διαπιστώσεις των δημοτικών υπηρεσιών, η συγκεκριμένη όχληση δεν φαίνεται να σχετίζεται με δραστηριότητες διαχείρισης απορριμμάτων ή αποβλήτων που εμπίπτουν στην ευθύνη του Δήμου Πύργου.

Αναμένουμε την άμεση κινητοποίηση των αρμόδιων αρχών και θα ενημερώσουμε υπεύθυνα τους πολίτες για κάθε εξέλιξη.

Παραμένουμε στη διάθεση των αρμόδιων υπηρεσιών για κάθε αναγκαία συνεργασία, διευκρίνιση ή παροχή στοιχείων που θα συμβάλουν στη διερεύνηση και αντιμετώπιση του φαινομένου.

Πηγή: skai.gr

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