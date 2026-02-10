Η Μεγάλη Επιστροφή: Πώς ξανακερδίζεται η αξιοπιστία μιας χώρας

Στα «Στιγμιότυπα» με τον Βασίλη Κουφόπουλο, φιλοξενούμε τον Αλέξη Πατέλη, πρώην Προϊστάμενο του Οικονομικού Γραφείου του Πρωθυπουργού (2019–2024), με αφορμή το νέο του βιβλίο «Η Μεγάλη Επιστροφή».

Πώς πέρασε η Ελλάδα από τα capital controls και τη διεθνή αμφισβήτηση στην ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας; Μέσα από προσωπικές μαρτυρίες και σκηνές πίσω από κλειστές πόρτες σε Λονδίνο, Νέα Υόρκη και Νταβός, ξεδιπλώνεται το παρασκήνιο κρίσιμων αποφάσεων που άλλαξαν την εικόνα της χώρας στο εξωτερικό.

Μια συζήτηση για τις ιδέες, τα σωστά και τα λάθη μιας ιστορικής πενταετίας, τη σημασία της συνέπειας και το πώς οι αγορές πείθονται με πράξεις — όχι με λόγια.

Ένα επεισόδιο για το πώς η Ελλάδα προσπάθησε, άντεξε και επέστρεψε.