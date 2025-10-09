Πρέπει να απαγορευτούν τα social media στους ανήλικους; Τι απαντά η Google

Η συζήτηση για την απαγόρευση των social media σε παιδιά κάτω των 16 ετών φουντώνει. Αλλά φέρνουν αποτέλεσμα οι απαγορεύσεις;

Η Ευγενία Μπόζου, επικεφαλής Κυβερνητικών Υποθέσεων και Δημόσιας Πολιτικής της Google Ελλάδας, μιλά στον ΣΚΑΪ για το πώς η Google βλέπει το ζήτημα, γιατί πιστεύει ότι η απαγόρευση είναι το «τελευταίο μέσο» και ποια εργαλεία υπάρχουν ήδη για ασφαλή πλοήγηση των παιδιών στο Διαδίκτυο.

Από το Family Link και τη χρήση του YouTube για μάθηση, μέχρι τα νέα προγράμματα όπως το Experience AI, το επεισόδιο εξετάζει πώς η τεχνολογία μπορεί να γίνει σύμμαχος — όχι απειλή — για τη νέα γενιά.

Μια ψύχραιμη ματιά στο πώς η Ελλάδα μπορεί να ισορροπήσει ανάμεσα στην προστασία και την ελευθερία των παιδιών στην ψηφιακή εποχή.