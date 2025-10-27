Η ηθική της τεχνητής νοημοσύνης – Ποιος αποφασίζει τι είναι σωστό;

Η τεχνητή νοημοσύνη εξελίσσεται ραγδαία, αλλά μαζί της εξελίσσονται και τα ερωτήματα.

Ποιος αποφασίζει τι είναι “σωστό” για μια μηχανή; Μπορεί ένας αλγόριθμος να έχει προκατάληψη; Και τι σημαίνει “ηθική” όταν μιλάμε για κάτι που δεν έχει συνείδηση;

Σε αυτό το επεισόδιο, φιλοξενούμε τον Γεράσιμο Τζιβρά, Μηχανικό Λογισμικού, Εκπαιδευτικό και Υποψήφιο Διδάκτορα, του οποίου η έρευνα επικεντρώνεται στη σύνθεση Graph Neural Networks και Reinforcement Learning — τεχνολογίες που επιτρέπουν στα συστήματα να μαθαίνουν από τη συμπεριφορά του χρήστη και να προσαρμόζονται σε αυτήν.

Μαζί συζητάμε για το πιο κρίσιμο ίσως θέμα της εποχής: την ηθική της τεχνητής νοημοσύνης.