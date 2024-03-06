Ζελένσκι: Υπάρχουν νεκροί και τραυματίες από τη ρωσική επίθεση στην Οδησσό

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι είπε σήμερα ότι υπάρχουν νεκροί και τραυματίες από την επίθεση που εξαπέλυσαν νωρίτερα οι ρωσικές δυνάμεις στην Οδησσό.

Το τηλεοπτικό κανάλι Suspilne μετέδωσε επίσης ότι ο Ζελένσκι είπε ότι η Ουκρανία χρειάζεται ισχυρότερη αντιαεροπορική άμυνα.

Ο Ουκρανός πρόεδρος συναντήθηκε στην Οδησσό με τον Έλληνα πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

Η αυτοκινητοπομπή του Ουκρανού προέδρου δέχθηκε επίθεση με drone σε απόσταση 150-200 μέτρα μακριά από την ελληνική αυτοκινητοπομπή που μετέφερε τον Έλληνα πρωθυπουργό και τα μέλη της ελληνικής αποστολής.

Ο Πρωθυπουργός αρχικά επισκέφθηκε το λιμάνι της πόλης, όπου τον υποδέχτηκε ο Ουκρανός Πρόεδρος, και ενημερώθηκε για την λειτουργία του διαδρόμου εξαγωγής σιτηρών μέσω της Μαύρης Θάλασσας και του Δούναβη.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνέχεια μετέβη στο κτίριο διοίκησης του λιμένα Οδησσού, όπου είχε τετ α τετ συνάντηση με τον Volodymyr Zelenskyy. Ακολούθησε συνάντηση με τη συμμετοχή των αντιπροσωπειών των δύο χωρών.

Κατά τη διάρκεια των συνομιλιών, ο Πρωθυπουργός επανέλαβε τη συνεχιζόμενη στήριξη της χώρας μας προς την Ουκρανία, καθώς και τη σταθερή στήριξη στην ευρωπαϊκή και ευρωατλαντική προοπτική της.

Ο κ. Μητσοτάκης αναφερθείς στην επίθεση της Ρωσίας είπε ότι «τον αποτροπιασμό μας για τις ενέργειες της Ρωσίας κατά της χώρας σας τον έχουμε εκφράσει πολλές φορές, αλλά δεν θα σταματήσει ποτέ να μας προκαλεί οδύνη τέτοιος βαθμός βιαιότητας και βαρβαρότητας, που οδηγεί στον θάνατο αμάχους, μικρά παιδιά, ακόμα και βρέφη.Περιηγηθήκαμε σήμερα εδώ στην Οδησσό, επισκεφθήκαμε τον τόπο της ρωσικής επίθεσης και μου εντυπώθηκε ξεκάθαρα από τη μία η εικόνα της καταστροφής που έχετε υποστεί αλλά από την άλλη και η εικόνα της ανθεκτικότητας και της γενναιότητας του ουκρανικού λαού».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.