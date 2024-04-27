Σε κλίμα συγκίνησης, αλλά και υπερηφάνειας η Φλόγα των Ολυμπιακών Αγώνων αναχώρησε σήμερα με το εμβληματικό γαλλικό ιστιοφόρο «Belem», από το λιμάνι του Πειραιά με προορισμό τη Μασσαλία, για πρώτη φορά στην ιστορία δια θαλάσσης.

Τη Φλόγα μετέφερε στο ιστιοφόρο, ο πρόεδρος της διοργανώτριας αρχής των Ολυμπιακών Αγώνων, Τόνι Εστανγκέ.

Στην τελετή παρευρέθηκαν ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης, η Πρέσβειρα της Γαλλίας στην Ελλάδα Laurence Auer, η Υπουργός Αθλητισμού της Γαλλίας Amelie Oudea - Castera, εκπρόσωποι από την πόλη της Μασσαλίας, ο Πρόεδρος Επιτροπής Ολυμπιακής Λαμπαδηδρομίας Αθανάσιος Βασιλειάδης, ο Πρόεδρος της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας Ισίδωρος Κούβελος, ο Τελετάρχης των Τελετών της Ολυμπιακής Φλόγας Γιάννης Παπαδημητρίου, o γνωστός παρουσιαστής Νίκος Αλιάγας, ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ Δημήτρης Μάντζος, η Πρόεδρος της Alter Ego Media Φαίη Υψηλάντη, η γνωστή πρωταθλήτρια δρόμων αντοχής Μαρία Πολύζου, η παλιά δόξα του ελληνικού μπάσκετ Ρισάρ Ντακουρί, φορείς κ.ά.

Από τον Δήμο Πειραιά παρευρέθηκαν η Αντιδήμαρχος Ανδριάνα Ζαρακέλη, ο Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος Νίκος Γέμελος, ο Αντιδήμαρχος Δημήτρης Καρύδης, οι Εντεταλμένοι Δημοτικοί Σύμβουλοι Αλέκα Τουμαζάτου και Γιάννης Χατζηαλέξης, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Ελίνα Βερυκάκη και Άγγελος Μπουλντούμης, η Πρόεδρος της Ε΄ Δημοτικής Κοινότητας Παναγιώτα Βοϊδονικόλα – Θειακούλη, η Διευθύντρια Πολιτισμού του Δήμου Ευαγγελία Μπαφούνη, οι Σύμβουλοι του Δημάρχου Πειραιά Γιάννης Βλοντάκης και Βασίλης Χρήστου και πλήθος κόσμου.

Το ιστορικό τρικάταρτο πλοίο, το οποίο απέπλευσε από την Ακτή Ξαβερίου, κάτω ακριβώς από το Λιοντάρι του Πειραιά, συνοδευόταν τιμητικά από την τριήρη του Πολεμικού Ναυτικού «Ολυμπιάς» και ιστιοπλοϊκά σκάφη, σε όλη την ακτογραμμή της πόλης μέχρι και το Μικρολίμανο.

Στην τελετή συμμετείχε η μπάντα του Λιμενικού Σώματος.

Να σημειωθεί ότι, στις 17 Απριλίου, ο Δήμος Πειραιά, υποδέχθηκε την Ολυμπιακή Φλόγα, στη δεύτερη ημέρα του ταξιδιού της από την αρχαία Ολυμπία, όπου με τιμές, λαμπρότητα και συγκίνηση, πραγματοποιήθηκε η τελετή υποδοχής στο εμβληματικό Δημοτικό Θέατρο.

Έπειτα από 11 ημέρες στην Ελλάδα, η Ολυμπιακή Φλόγα θα φτάσει στη Μασσαλία στις 8 Μαΐου και θα συνεχίσει το ταξίδι της προς τη Γαλλική πρωτεύουσα, για τους 33ους Θερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες «Παρίσι 2024».

Ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης, σε δήλωσή του, τόνισε:

«Μοναδικές, ιστορικές στιγμές έζησε ο Πειραιάς, ο οποίος είχε έναν εξαιρετικά σημαντικό ρόλο στο ταξίδι της Ολυμπιακής Φλόγας στη Γαλλία. Υποδεχθήκαμε την Φλόγα, τη δεύτερη ημέρα του ταξιδιού της στην πόλη μας, με μια μοναδική λαμπαδηδρομία και μια εντυπωσιακή τελετή στο Δημοτικό Θέατρο. Σήμερα αποχαιρετήσαμε την Φλόγα, η οποία μεταφέρεται με το εμβληματικό γαλλικό ιστιοφόρο «Belem» από το λιμάνι του Πειραιά στη Μασσαλία, με την οποία είμαστε αδελφοποιημένες πόλεις από το 1984. Είναι πρωτόγνωρο για την παγκόσμια κοινότητα να μεταφέρεται η Φλόγα δια θαλάσσης για πρώτη φορά, με όλα τα βλέμματα να στρέφονται στον Πειραιά, γεγονός που μάς χαροποιεί ιδιαίτερα, καθώς ενισχύεται ακόμα περισσότερο η εξωστρέφεια της πόλης μας. Η Φλόγα των Ολυμπιακών Αγώνων, περικλείει ισχυρούς συμβολισμούς και νιώθω ιδιαίτερα υπερήφανος που ο Πειραιάς συμμετείχε στη μεγαλύτερη αθλητική διοργάνωση της υφηλίου».

Πηγή: skai.gr

