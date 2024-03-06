Μόλις η Νίκι Χέιλι αποσύρθηκε από την κούρσα για το χρίσμα των Ρεπουμπλικανών σήμερα, Τετάρτη ο πρώην πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ προχώρησε σε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι η πρώην κυβερνήτης της Νότιας Καρολίνας «χτυπήθηκε» την Σούπερ Τρίτη και κάλεσε τους υποστηρικτές του να τον στηρίξουν.

«Η Νίκι Χέιλι συντρίφτηκε χθες το βράδυ, με τρόπο ρεκόρ, παρά το γεγονός ότι οι Δημοκρατικοί, για άγνωστους λόγους, επιτρέπεται να ψηφίσουν στο Βερμόντ και σε διάφορες άλλες προκριματικές εκλογές των Ρεπουμπλικανών. Μεγάλο μέρος των χρημάτων της προήλθε από τους Ριζοσπαστικούς αριστερούς Δημοκρατικούς, όπως και από πολλούς ψηφοφόρους της, σχεδόν το 50%, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις», έγραψε ο Τραμπ.

Και συνέχισε, «Σε αυτό το σημείο, ελπίζω να παραμείνει στην "κούρσα" και να το παλέψει μέχρι το τέλος! Θα ήθελα να ευχαριστήσω την οικογένειά μου, τους φίλους μου και το Μεγάλο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα που με βοήθησαν να δημιουργήσω, μακράν, την πιο επιτυχημένη Σούπερ Τρίτη στην ιστορία, και επιπλέον θα ήθελα να καλέσω όλους τους υποστηρικτές της Χάλει να συμμετάσχουν στο μεγαλύτερο κίνημα στην ιστορία του Έθνους μας».

Πηγή: skai.gr

