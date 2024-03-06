Σαρλ Μισέλ για την επίθεση στην Οδησσό: Σημάδι της δειλής τακτικής της Ρωσίας

«Η επίθεση στην Οδησσό κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι και του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη είναι άλλο ένα σημάδι της δειλής τακτικής της Ρωσίας στον επιθετικό της πόλεμο κατά της Ουκρανίας» τονίζει ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

Σημειώνει ότι «αυτό είναι κατακριτέο και για τις τακτικές του Κρεμλίνου».

«Η πλήρης υποστήριξη της ΕΕ προς την Ουκρανία και τον γενναίο λαό της δεν θα αμφιταλαντευτεί» καταλήγει ο Σαρλ Μισέλ.

The attack on #Odesa during President @ZelenskyyUa and PM @kmitsotakis visit is another sign of Russia’s cowardly tactics in its war of aggression against Ukraine.



This is reprehensible and below even the Kremlin’s playbook.



The EU’s full support to Ukraine and its brave people… — Charles Michel (@CharlesMichel) March 6, 2024

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

