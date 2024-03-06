Λογαριασμός
Σαρλ Μισέλ για την επίθεση στην Οδησσό: Σημάδι της δειλής τακτικής της Ρωσίας

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου σημειώνει ότι «αυτό είναι κατακριτέο και για τις τακτικές του Κρεμλίνου»

«Η επίθεση στην Οδησσό κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι και του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη είναι άλλο ένα σημάδι της δειλής τακτικής της Ρωσίας στον επιθετικό της πόλεμο κατά της Ουκρανίας» τονίζει ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

Σημειώνει ότι «αυτό είναι κατακριτέο και για τις τακτικές του Κρεμλίνου».

«Η πλήρης υποστήριξη της ΕΕ προς την Ουκρανία και τον γενναίο λαό της δεν θα αμφιταλαντευτεί» καταλήγει ο Σαρλ Μισέλ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

TAGS: Σαρλ Μισέλ Μητσοτάκης Οδησσός
