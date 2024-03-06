Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε εκφράσει την επιθυμία εδώ και καιρό να επισκεφτεί την Οδησσό, προκειμένου να απευθύνει μήνυμα στήριξης στην Ουκρανία, καθώς και μήνυμα προς το ελληνικό στοιχείο της Ουκρανίας, δεδομένου ότι πρόκειται για ένα από τα σημαντικότερα κέντρα της ελληνικής παιδείας της Διασποράς και έδρα της Φιλικής Εταιρείας, σύμβολο των ιστορικών και πολιτιστικών δεσμών, αναφέρουν κυβερνητικές πηγές.

Η επίσκεψη οργανώθηκε υπό συνθήκες άκρας μυστικότητας για λόγους ασφαλείας. Είχε συμφωνηθεί στην τελευταία τηλεφωνική επικοινωνία που είχε ο Πρωθυπουργός με τον Πρόεδρο της Ουκρανίας στο τέλος Ιανουαρίου. Στη συνέχεια αναζητήθηκε η κατάλληλη ημερομηνία μέσω διπλωματικών διαύλων, συνεχίζουν οι ίδιες πηγές.



Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε την πρόθεση της Ελλάδας να συμβάλει στην ανασυγκρότηση της Οδησσού, το ιστορικό κέντρο της οποίας ανακηρύχθηκε τον Ιανουάριο του 2023 Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς από την UNESCO, ενώ συναντήθηκε με εκπροσώπους της ελληνικής διασποράς και ομογένειας.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξέφρασε στήριξη προς την Ουκρανία, τόσο στο πλαίσιο της ΕΕ όσο και του ΝΑΤΟ, που θα συνεχιστεί στο πλαίσιο των δυνατοτήτων της Ελλάδας και χωρίς να αποδυναμωθούν οι αμυντικές ικανότητες της χώρας μας.

Όσον αφορά στη στήριξη της Ελλάδας προς την ευρωπαϊκή και ευρω-ατλαντική προοπτική της Ουκρανίας, υπενθυμίζεται ότι ο Πρόεδρος της Ουκρανίας είχε πραγματοποιήσει την πρώτη του επίσημη επίσκεψη στην Ελλάδα τον περασμένο Αύγουστο, κατόπιν της πρόσκλησης που του είχε απευθύνει ο Πρωθυπουργός.

Στην Αθήνα ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι είχε συναντήσει για πρώτη φορά στο άτυπο δείπνο που οργάνωσε ο Πρωθυπουργός με τους ηγέτες της περιοχής, παρουσία της ηγεσίας των ευρωπαϊκών θεσμών. Το δείπνο και η Διακήρυξη των Αθηνών που είχε υιοθετηθεί εξέπεμψε ισχυρό μήνυμα στήριξης της Ουκρανίας και της ευρω-ατλαντικής προοπτικής ολόκληρης της περιοχής και ακόμα ισχυρότερο μήνυμα ότι ο δρόμος αυτός για ολόκληρη την περιοχή περνά μέσα από την Αθήνα.

Σημειώνεται ότι σε συνέχεια των αποφάσεων του ΝΑΤΟ -στη Σύνοδο Κορυφής της Μαδρίτης και του Βίλνιους τον περασμένο Αύγουστο η Ελλάδα προσχώρησε στην Διακήρυξη των ηγετών των G7 για τη στήριξη της Ουκρανίας- στην οποία επαναλαμβάνονται οι αποφάσεις της Συμμαχίας και επαναβεβαιώνεται η συνέχιση της στήριξης της Ουκρανίας, τόσο διμερώς όσο και μέσω της ΕΕ και του ΝΑΤΟ, καταλήγουν οι πηγές.

