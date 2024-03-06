Λογαριασμός
Η τρομακτική στιγμή που κεραυνός χτυπά αεροπλάνο στον αέρα – Βίντεο

Στιγμές πανικού σε πτήση με 550 επιβάτες από το Βανκούβερ με προρισμό το Λονδίνο 

κεραυνος

Την στιγμή που κεραυνός χτυπά ένα Boeing 777 στον αέρα, την ώρα που απογειώνεται εν μέσω καταιγίδας, κατέγραψε κάμερα φοιτητή πιλότου στον Καναδά. 

Η τρομακτική στιγμή συνέβη σε πτήση από το Βανκούβερ προς το Λονδίνο την Κυριακή και ενώ στο αεροσκάφος υπήρχαν 550 επιβάτες συν το πλήρωμα. 

Η Air Canada συνέχισε κανονικά την πτήση, φτάνοντας με ασφάλεια στον προορισμό της. 

