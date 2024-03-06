Την στιγμή που κεραυνός χτυπά ένα Boeing 777 στον αέρα, την ώρα που απογειώνεται εν μέσω καταιγίδας, κατέγραψε κάμερα φοιτητή πιλότου στον Καναδά.
Lightning struck an Air Canada plane after it departed from Vancouver to London with 550 passengers on board during last weekend.pic.twitter.com/lOVh27yaCb— Massimo (@Rainmaker1973) March 6, 2024
Η τρομακτική στιγμή συνέβη σε πτήση από το Βανκούβερ προς το Λονδίνο την Κυριακή και ενώ στο αεροσκάφος υπήρχαν 550 επιβάτες συν το πλήρωμα.
Η Air Canada συνέχισε κανονικά την πτήση, φτάνοντας με ασφάλεια στον προορισμό της.
