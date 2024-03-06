Λογαριασμός
Έκρηξη στην Οδησσό, κοντά στην αυτοκινητοπομπή Μητσοτάκη - Κυβερνητικές πηγές: Κανένα θέμα με την ασφάλεια του πρωθυπουργού

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, δεν υφίσταται κανένα ζήτημα με την ασφάλεια του πρωθυπουργού και της ελληνικής αποστολής. Καλά στην υγεία τους όλα τα μέλη της ελληνικής αποστολής

οδησσός

Κανονικά πραγματοποιήθηκε η συνάντηση του 'Ελληνα πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, μετά την επίθεση με drone που δέχθηκε η αυτοκινητοπομπή του Ουκρανού προέδρου  σε απόσταση 150-200 μέτρα μακριά από την ελληνική αυτοκινητοπομπή που μετέφερε τον Έλληνα πρωθυπουργό και τα μέλη της ελληνικής αποστολής.

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, από την επίθεση δεν υπήρξε κανένα θέμα με την ασφάλεια του πρωθυπουργού και της αποστολής του, όλοι είναι καλά στην υγεία τους.

Αμέσως μόλις έγινε το χτύπημα, το ελληνικό κομβόι άλλαξε κατεύθυνση ακολουθώντας τις οδηγίες των ουκρανικών υπηρεσιών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η έκρηξη σημειώθηκε σε απόσταση περίπου 200 μέτρων από το σημείο που βρισκόταν η ελληνική αποστολή, με όλα τα μέλη της, μεταξύ τους και ο πρωθυπουργός, να είναι καλά στην υγεία τους. 

Υπενθυμίζεται ότι ο πρωθυπουργός πραγματοποιεί έκτακτη επίσκεψη στην Ουκρανία, πριν τη διήμερη συνοδο του ΕΛΚ στη Ρουμανία. 

Το ταξίδι του Κυριάκου Μητσοτάκη έγινε υπό άκρα μυστικότητα και για προφανείς λόγους ασφαλείας. 

Πηγή: skai.gr

