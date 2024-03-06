Κανονικά πραγματοποιήθηκε η συνάντηση του 'Ελληνα πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, μετά την επίθεση με drone που δέχθηκε η αυτοκινητοπομπή του Ουκρανού προέδρου σε απόσταση 150-200 μέτρα μακριά από την ελληνική αυτοκινητοπομπή που μετέφερε τον Έλληνα πρωθυπουργό και τα μέλη της ελληνικής αποστολής.

From Telegram...Zelensky arrived in Odessa today to meet with the Greek Prime Minister and reward the special operations soldiers for the sabotage in Crimea.



An award ceremony was supposed to take place in the port, and it was there at 11:43 that an explosion occurred, allegedly… pic.twitter.com/AfowgXwwzK March 6, 2024

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, από την επίθεση δεν υπήρξε κανένα θέμα με την ασφάλεια του πρωθυπουργού και της αποστολής του, όλοι είναι καλά στην υγεία τους.

Αμέσως μόλις έγινε το χτύπημα, το ελληνικό κομβόι άλλαξε κατεύθυνση ακολουθώντας τις οδηγίες των ουκρανικών υπηρεσιών.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Σύμφωνα με πληροφορίες, η έκρηξη σημειώθηκε σε απόσταση περίπου 200 μέτρων από το σημείο που βρισκόταν η ελληνική αποστολή, με όλα τα μέλη της, μεταξύ τους και ο πρωθυπουργός, να είναι καλά στην υγεία τους.

‼️🇺🇦💥 BREAKING Powerful explosion in Odessa, where the Prime Minister of #Greece was supposed to meet with #Zelensky.



🚨 Air raid alarm and an explosion in Odessa.



Greek Prime Minister Kyriakos Mitsotakis was supposed to visit the city today to meet with President Zelensky. pic.twitter.com/sp5k9kEZkc — Maimunka News (@MaimunkaNews) March 6, 2024

Υπενθυμίζεται ότι ο πρωθυπουργός πραγματοποιεί έκτακτη επίσκεψη στην Ουκρανία, πριν τη διήμερη συνοδο του ΕΛΚ στη Ρουμανία.

Το ταξίδι του Κυριάκου Μητσοτάκη έγινε υπό άκρα μυστικότητα και για προφανείς λόγους ασφαλείας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.