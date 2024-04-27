Ανδρουλάκης: «Επί Κυριάκου Μητσοτάκη η Ελλάδα πήρε το πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα ακρίβειας»

«Στις 9 Ιουνίου είναι μια εξαιρετική ευκαιρία να αποδοκιμάσουμε την αλαζονεία και τη διαφθορά του συστήματος εξουσίας του κ. Μητσοτάκη», τόνισε το Σάββατο ο Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας στο Αγρίνιο.

Ο κ. Ανδρουλάκης ζήτησε απ' όλους τους πολίτες να σκεφτούν αν βελτιώθηκε η καθημερινότητά τους, τούς 10 μήνες που έχουν μεσολαβήσει από τις εθνικές εκλογές και την ευρεία εμπιστοσύνη που έδειξαν στη Νέα Δημοκρατία. «Είναι, λοιπόν, σημαντικό να στείλετε μήνυμα αποδοκιμασίας, αλλά και ένα δημιουργικό μήνυμα ψηφίζοντας ένα σοβαρό και αξιόπιστο κόμμα για να έχετε σοβαρή και αξιόπιστη αντιπολίτευση μετά την 9η Ιουνίου, αλλά και ισχυρή κυβερνητική επιλογή στις επόμενες εθνικές εκλογές» πρόσθεσε ο Ν. Ανδρουλάκης.

«Και στην ερώτηση "γιατί να μην ψηφίσουμε την παρέα του κ. Κασσελάκη;", η απάντηση είναι γιατί αυτή η παρέα περιφρονεί τις αρχές, τις αξίες και τις ιδέες της Αριστεράς. Είμαι σίγουρος ότι χιλιάδες Αριστεροί νιώθουν πολύ άβολα με αυτά που λέει και κάνει ο κ. Κασσελάκης. Πώς μπορούν να εμπιστευθούν την αξιωματική αντιπολίτευση σε κάποιον που ήταν υποψήφιος υπουργός της Νέας Δημοκρατίας και ακραιφνής οπαδός του κ. Μητσοτάκη στη δημόσια αρθρογραφία του;» είπε απευθυνόμενος στους προοδευτικούς πολίτες.

«Είμαστε εδώ για να αντιμετωπίσουμε όσους υπονομεύουν το δημόσιο συμφέρον και υπηρετούν την εγχώρια ολιγαρχία για να έχουν προνομιακή σχέση με τα μίντια. Γιατί άκουσα τον πρωθυπουργό να αναφέρει σε μια συνέντευξή του προχθές, ότι έχουμε ελευθερία του Τύπου, εφόσον ο καθένας μπορεί να πει τη γνώμη του. Να του πούμε λοιπόν "ευχαριστώ", που μας επιτρέπει να λέμε τη γνώμη μας. Ναι, μπορούμε να λέμε τη γνώμη μας, αλλά στα κανάλια, τις εφημερίδες και τα sites διαβάζουμε μόνο την προπαγάνδα της Νέας Δημοκρατίας» σημείωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ.

Άσκησε δριμεία κριτική στην κυβέρνηση για «τη μεγαλύτερη ακρίβεια στην Ευρώπη. Κατάφερε ο κ. Μητσοτάκης να δώσει στην Ελλάδα το "πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα" ακρίβειας, καθώς τον Μάρτιο ο ρυθμός αύξησης του πληθωρισμού τροφίμων ήταν υπερτετραπλάσιος σε σχέση με τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

Συμπλήρωσε ότι δεν αντιμετωπίζεται η ακρίβεια γιατί δεν συγκρούεται η κυβέρνηση με τα ολιγοπώλια στις τράπεζες, στα τρόφιμα, στην ενέργεια, στην ιδιωτική υγεία και έτσι την πληρώνει ο λαός.

Αντέκρουσε το επιχείρημα της κυβέρνησης ότι τυχόν μείωση του ΦΠΑ στα βασικά αγαθά, δεν θα περάσει στο ράφι. «Συνιστά ομολογία είτε ότι είναι ανίκανοι είτε ότι δεν έχουν τη διάθεση να ελέγξουν την κερδοσκοπία ισχυρών οικονομικών συμφερόντων. Να κάνετε ελέγχους και να βάζετε πρόστιμα, όπως στην Ισπανία, για να περάσει η μείωση του ΦΠΑ στην τιμή του προϊόντος» είπε χαρακτηριστικά.

Αναφερόμενος στα προβλήματα του αγροτικού κόσμου, ο κ. Ανδρουλάκης επισήμανε δηκτικά: «Κλαίει ο κ. Αυγενάκης για την αποτυχία του ΟΠΕΚΕΠΕ και επικαλείται το επιχείρημα ότι φταίει η Ευρώπη. Η Ευρώπη φταίει που άλλαξαν πέντε διοικητές του ΟΠΕΚΕΠΕ σε πέντε χρόνια ή η Νέα Δημοκρατία; Φταίει η Ευρώπη για το γεγονός ότι δεν πήρατε τις ενισχύσεις, όπως θα έπρεπε;».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

