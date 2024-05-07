Πρόταση εκεχειρίας: Iσραηλινοί αξιωματούχοι θα αξιολογήσουν τη θέση της Χαμάς

Μια ομάδα Ισραηλινών αξιωματούχων θα ταξιδέψει στο Κάιρο τις επόμενες ώρες για να εκτιμήσει εάν η Χαμάς μπορεί να πεισθεί να προχωρήσει σε αλλαγές στην τελευταία της πρόταση για εκεχειρία, δήλωσε σήμερα ένας υψηλόβαθμος Ισραηλινός αξιωματούχος, επαναλαμβάνοντας πως η νυν πρόταση δεν είναι αποδεκτή από το Ισραήλ.

«Αυτή η αποστολή αποτελείται από μέσης βαθμίδας αντιπροσώπους. Εάν υπάρξει ενδεχομένως μια αξιόπιστη συμφωνία, τα κύρια στελέχη θα ηγηθούν της αποστολής», είπε στο Ρόιτερς ο αξιωματούχος, αναφερόμενος στα υψηλόβαθμα στελέχη από τις υπηρεσίες πληροφοριών Μοσάντ και Σιν Μπετ, που είναι επικεφαλής της ισραηλινής πλευράς.

Η επίσκεψη στην αιγυπτιακή πρωτεύουσα θα πραγματοποιηθεί ώρες αφότου ισραηλινά άρματα μάχης πήραν τον έλεγχο της παλαιστινιακής πλευράς του συνοριακού σημείου διέλευσης της Ράφας, μεταξύ της Αιγύπτου και της Γάζας.

Ισραηλινά αεριωθούμενα βομβαρδίζουν το ανατολικό τμήμα της Ράφας, της πόλης της νότιας Γάζας, όπου περισσότεροι από 1 εκατομμύριο Παλαιστίνιοι που έχουν εκτοπιστεί από τον πόλεμο έχουν βρει καταφύγιο.

Το αιγυπτιακό τηλεοπτικό δίκτυο Al Qahera News TV μετέδωσε πως συνεχίζονται οι προσπάθειες για να περιοριστεί η κλιμάκωση μεταξύ των δύο πλευρών και ανέφερε πως Αιγύπτιοι αξιωματούχοι ζήτησαν από το Ισραήλ να σταματήσει αμέσως την επιχείρηση στη Ράφα.

Από την πλευρά της, η Χαμάς εξέδωσε μία ανακοίνωση όπου λέει πως η επιχείρηση έχει σχεδιαστεί για να υπονομεύσει τις προσπάθειες για την επίτευξη μιας κατάπαυσης του πυρός.

Ο Ισραηλινός αξιωματούχος, ο οποίος δεν θέλησε να κατονομαστεί, είπε ότι η αποφασιστικότητα που επέδειξε το Ισραήλ να κινηθεί εναντίον της Ράφας ώθησε τη Χαμάς να δώσει βιαστικά την τελευταία της πρόταση.

Η πρόταση χρησιμοποιεί το βασικό πλαίσιο μιας πρότασης από την 27η Απριλίου, που βασίζεται σε μια παύση των εχθροπραξιών και την επιστροφή ορισμένων από τους περισσότερους από 130 Ισραηλινούς ομήρους ως αντάλλαγμα με Παλαιστίνους κρατουμένους στο Ισραήλ, και την έφθασε σε «απαράδεκτα όρια», σύμφωνα με τον αξιωματούχο.

Εντούτοις, ένας άλλος αξιωματούχος είπε ότι η Χαμάς δέχθηκε τη συμφωνία για ανά φάσεις εκεχειρία και απελευθέρωση ομήρων που πρότεινε το Ισραήλ την 27η Απριλίου με ελάχιστες αλλαγές, που δεν επηρέασαν τα βασικά σημεία της πρότασης.

Η νέα πρόταση δεν θα επιτρέπει στο Ισραήλ να ασκήσει βέτο στην απελευθέρωση συγκεκριμένων Παλαιστινίων κρατουμένων, μεταξύ αυτών του Μαργουάν Μπαργκούτι, ενός ηγέτη της Φατάχ που εκτίει ποινή ισόβιας κάθειρξης για τον ρόλο του στις φονικές επιθέσεις εναντίον Ισραηλινών.

«Η Χαμάς θέλει όλοι τους να είναι επιλέξιμοι και το Ισραήλ να μην έχει κανέναν λόγο στο θέμα», τόνισε ο αξιωματούχος.

Θα ήρε επίσης τους περιορισμούς στην εισαγωγή στη Γάζα των διπλής χρήσης υλικών, που μπορούν να χρησιμοποιηθούν τόσο για πολιτικούς όσο και για στρατιωτικούς σκοπούς. «Η Χαμάς λέει ότι αυτά θα επιτραπούν για την αποκατάσταση της Γάζας, όμως γνωρίζουμε πως η πρόθεσή τους είναι να κατασκευάσουν πολεμοφόδια».

Επιπλέον, η Χαμάς προτείνει τώρα την απελευθέρωση μονάχα 18 ομήρων στην πρώτη φάση της εκεχειρίας, αντί για 33 που θα απελευθερώνονταν βάσει προηγούμενων προτάσεων, με τους υπόλοιπους να ακολουθούν σε μια μεταγενέστερη φάση.

«Αυτό σημαίνει ότι το Ισραήλ θα έπαιρνε πίσω μονάχα 18 ομήρους, εάν επέμενε στην άρνησή του να ματαιώσει την επίθεση», τόνισε ο αξιωματούχος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

