Την ικανοποίηση της Δύσης προκαλεί η επίσημη ένταξη της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ. Η Σουηδία εντάσσεται στο ΝΑΤΟ για να υπερασπιστεί την ελευθερία της και τη δημοκρατία, δήλωσε σήμερα Πέμπτη ο πρωθυπουργός Ουλφ Κρίστερσον μόλις η χώρα του έγινε το 32ο μέλος της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας κατά τη διάρκεια τελετής στην Ουάσινγκτον.

«Η Σουηδία είναι πιο ασφαλής χώρα σήμερα από ό,τι ήταν χθες. Έχουμε συμμάχους. Έχουμε υποστήριξη» δήλωσε ο Κρίστερσον σε ομιλία του προς το σουηδικό έθνος από την Ουάσινγκτον όπου νωρίτερα σήμερα ο πρωθυπουργός ολοκλήρωσε τις ενταξιακές διατυπώσεις βάζοντας τέλος σε μια διετή διαδικασία, την οποία προκάλεσε η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Ο Κρίστερσον δήλωσε επίσης ότι η ένταξη της Σουηδίας και της Φινλανδίας στο ΝΑΤΟ έδειξε ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν απέτυχε στον στόχο του να καθορίσει τις επιλογές που κάνουν άλλες χώρες.

Από πλευράς του, ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν δήλωσε ότι το ΝΑΤΟ είναι πιο ισχυρό από ποτέ με την ένταξη της Σουηδίας στη Συμμαχία.

«Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν ήθελε να διχάσει την αμυντική συμμαχία εξαπολύοντας επίθεση στην Ουκρανία, αλλά ο οργανισμός Βορειοατλαντικού Συμφώνου είναι αντίθετα "πιο ενωμένος, αποφασισμένος και δυναμικός από ποτέ», δήλωσε ο Μπάιντεν.

Η Γερμανία δήλωσε ότι το ΝΑΤΟ είναι πιο ισχυρό μετά την ένταξη της Σουηδίας -η οποία έθεσε τέλος σε δύο αιώνες στρατιωτικής ουδετερότητας- δύο χρόνια μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.

«Με τη Σουηδία, η συμμαχία είναι πιο ισχυρή και οι λαοί μας είναι ασφαλείς. Είναι καλό να γνωρίζουμε ότι είστε σταθερά δίπλα μας» έγραψε στην πλατφόρμα Χ το γερμανικό υπουργείο Εξωτερικών.

«Είναι επίσημο - Η Σουηδία είναι πλέον το 32ο μέλος του ΝΑΤΟ, παίρνοντας τη θέση που δικαιούται στο τραπέζι μας» τονίζει ο Γενικός Γραμματέας της Συμμαχίας, Γενς Στόλτενμπεργκ με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

Σημείωσε ότι «η ένταξη της Σουηδίας κάνει το ΝΑΤΟ ισχυρότερο, τη Σουηδία πιο ασφαλή και ολόκληρη τη Συμμαχία πιο ασφαλή. Ανυπομονώ να υψώσω τη σημαία τους στην έδρα του ΝΑΤΟ τη Δευτέρα».

Συγχαρητήρια στον Σουηδό ομόλογό του Πολ Τζόνσον για την ένταξη της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ, ως το 32ο μέλος του, έδωσε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας με ανάρτηση στο Χ. «Σας καλωσορίζουμε σε μια Συμμαχία υπεράσπισης αξιών και όχι μόνο αμυντική» αναφέρει ο κ. Δένδιας.



Συγχαρητήρια @PlJonson για την ένταξη της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ, ως το 32ο μέλος του!



