Παραλίγο τραγωδία στη Φθιώτιδα: Σιδερένια πόρτα σχολείου καταπλάκωσε 6χρονο παιδί - Βίντεο

Το παιδί έπαιζε με το πατίνι του και προσπάθησε να ανοίξει την πόρτα του σχολείου

Σχολική πόρτα στη Φθιώτιδα

Παραλίγο τραγωδία το βράδυ ανήμερα του Πάσχα στον Άγιο Στέφανο Δομοκού, όταν υποχώρησε η σιδερένια πόρτα του σχολείου και πλάκωσε παιδί.

Όπως κατέγραψε το LamiaReport, το ατύχημα συνέβη περίπου στις 8:00, όταν το 6χρονο παιδί που έπαιζε με το πατίνι του, πλησίασε και προσπάθησε να ανοίξει τη σιδερένια πόρτα.

Η μεγάλη πόρτα υποχώρησε και χτύπησε το παιδί στην πλάτη, ενώ πλάκωσε το πατίνι, ενώ στο σημείο έμεινε και το μπουφάν του.

