Παραλίγο τραγωδία το βράδυ ανήμερα του Πάσχα στον Άγιο Στέφανο Δομοκού, όταν υποχώρησε η σιδερένια πόρτα του σχολείου και πλάκωσε παιδί.

Όπως κατέγραψε το LamiaReport, το ατύχημα συνέβη περίπου στις 8:00, όταν το 6χρονο παιδί που έπαιζε με το πατίνι του, πλησίασε και προσπάθησε να ανοίξει τη σιδερένια πόρτα.

Η μεγάλη πόρτα υποχώρησε και χτύπησε το παιδί στην πλάτη, ενώ πλάκωσε το πατίνι, ενώ στο σημείο έμεινε και το μπουφάν του.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.