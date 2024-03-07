Η έλλειψη επικοινωνίας του πρίγκιπα Χάρι με τον πρίγκιπα Ουίλιαμ κατά τη διάρκεια του πρόσφατου ταξιδιού του, για να δει τον Βασιλιά Κάρολο μετά την είδηση της διάγνωσης του καρκίνου του, αποκαλύπτει ταυτόχρονα και την... «ανοιχτή πληγή» που υπάρχει μεταξύ τους, σύμφωνα με το «People».

Ο 39χρονος πρίγκιπας Χάρι δεν έκρυψε την επιθυμία του για συμφιλίωση και πιστεύεται ότι προσέγγισε τον πρίγκιπα Ουίλιαμ, αλλά δεν υπήρχαν σχέδια για συνάντηση, δήλωσε πηγή του Παλατιού κατά τη διάρκεια της επίσκεψης.

Ένας πρώην αυλικός υποστηρίζει ότι κύριο μέλημα του πρίγκιπα της Ουαλίας είναι η σύζυγός του, Κέιτ Μίντλετον, ωστόσο ο Χάρι πέρασε μόλις 24 ώρες στην πατρίδα του για να δει για λίγο τον πατέρα του, χωρίς να επισκεφθεί την οικογένεια του αδελφού του.

«Το φυσιολογικό θα ήταν ο Χάρι να πάει να δει την κουνιάδα του λόγω του προβλήματος υγείας που αντιμετωπίζει καθώς και τα ανίψια του. Ωστόσο, είναι τρομερά λυπηρό που τίποτα από αυτά δεν συνέβη», λέει πηγή από το περιβάλλον του βασιλικού οίκου στο «People».

Prince Harry Reached Out to Prince William Ahead of U.K. Visit: 'It's Terribly Sad,' Source Says (Exclusive) https://t.co/jfbtU1wHPk — People (@people) March 7, 2024

«Το οικογενειακό μαρτύριο είναι μια ανοιχτή πληγή. Υπάρχει ένα τόσο βαθύ ρήγμα εκεί», προσθέτει η Catherine Mayer, συγγραφέας της βιογραφίας «Charles: The Heart of a King».

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης του Χάρι με τον πατέρα του, η οποία διήρκεσε περίπου 30 λεπτά, η Καμίλα προσπάθησε να βρίσκεται στο δωμάτιο, σύμφωνα με το δημοσίευμα.

«Όλα αυτά έχουν να κάνουν με την επιθυμία του Ουίλιαμ να προστατεύσει τον θεσμό της μοναρχίας, τον οποίο θεωρεί ότι δεν μπορεί να εμπιστευτεί στον Χάρι. Δεν νομίζω ότι ο Ουίλιαμ θα συμφωνήσει ποτέ στην επιστροφή του Χάρι, εκτός αν ζητήσει συγγνώμη και προχωρήσει μπροστά», αναφέρει ο βασιλικός συγγραφέας Robert Lacey.

Ο πρίγκιπας Χάρι μπορεί να έχει άλλη μια ευκαιρία να επανασυνδεθεί με την οικογένειά του τον Μάιο, όταν αναμένεται να επισκεφθεί το Ηνωμένο Βασίλειο για τη 10η επέτειο των Αγώνων Invictus. Ωστόσο, η συμφιλίωση με τον αδελφό του είναι απίθανη και είναι ακόμη πιο αμφίβολο ότι ο βασιλιάς Κάρολος θα μεσολαβήσει για να αποκατασταθεί η σχέση τους. Οψόμεθα…



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.