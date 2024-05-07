HΠΑ: Ξεκάθαρη στο Ισραήλ η θέση μας για την επιχείρηση στη Ράφα

Οι ΗΠΑ έχουν ξεκαθαρίσει τις απόψεις τους στο Ισραήλ σχετικά με μια ευρείας κλίμακας χερσαία επιχείρηση στη Ράφα, δήλωσε σήμερα ένας εκπρόσωπος τύπου του Στέιτ Ντιμπάρτμεντ, στην πρώτη αντίδραση της Ουάσιγκτον από τότε που οι ισραηλινές δυνάμεις πήραν τον έλεγχο του συνοριακού σημείου διέλευσης με τη Γάζα.

«Συνεχίζουμε να πιστεύουμε ότι μια συμφωνία για ομήρους είναι προς το συμφέρον του ισραηλινού και παλαιστινιακού λαού. Θα οδηγήσει σε μια άμεση κατάπαυση του πυρός και θα επιτρέψει την αύξηση της ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα», επισήμανε ένας εκπρόσωπος τύπου σε ένα μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας.

Ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν προειδοποίησε τη Δευτέρα τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου να μην εξαπολύσει επίθεση στη νότια πόλη της Γάζας, ενώ ενέτεινε τις πιέσεις για κατάπαυση του πυρός.

Το πέρασμα της Ράφα είναι η κύρια οδός για την είσοδο βοήθειας στον πολιορκημένο θύλακα και η έξοδος για όσους μπορούν να διαφύγουν στην Αίγυπτο. Τόσο η Ράφα όσο και το πέρασμα Κερέμ Σαλόμ μεταξύ Ισραήλ και Γάζας, το άλλο κύριο σημείο εισόδου βοήθειας, έχουν κλείσει τις τελευταίες δύο ημέρες. Αν και λειτουργούν ακόμη μικρότερα σημεία εισόδου, ο αποκλεισμός τους αποτελεί πλήγμα στις προσπάθειες διατήρησης της ροής τροφίμων, φαρμάκων και άλλων προμηθειών που κρατούν ζωντανό τον πληθυσμό της Γάζας.

Ο ισραηλινός στρατός ισχυρίστηκε ότι κατέλαβε το πέρασμα αφού έλαβε πληροφορίες ότι «χρησιμοποιούνταν για τρομοκρατικούς σκοπούς» ενώ υποστήριξε ότι η περιοχή γύρω από το πέρασμα είχε χρησιμοποιηθεί από τη Χαμάς για να εξαπολύσει επίθεση με όλμους που σκότωσε τέσσερις ισραηλινούς στρατιώτες στο πέρασμα Kerem Shalom την Κυριακή.

