Στη σύλληψη ενός 46χρονου προέβη χθες βράδυ η Ασφάλεια του Λιμεναρχείου Σαρωνικού, για παράνομη οπλοκατοχή και αντιποίηση αρχής.

Ειδικότερα, ο 46χρονος εντοπίστηκε στη μαρίνα του Αγίου Κοσμά, να έχει στην κατοχή του ένα οπλισμένο πιστόλι διαμετρήματος 4,5 mm με γεμιστήρα καθώς και μία μεταλλική πτυσσόμενη ράβδο συνολικού μήκους πενήντα πέντε εκατοστών (55cm).

Εντός του σκάφους στο οποίο διέμενε, βρέθηκε μία πλαστική θήκη μέσης πιστολιού, ενώ διαπιστώθηκε ότι φορούσε μέσα από το σακάκι του, λευκό πουκάμισο με επωμίδες, στις οποίες έφερε τον βαθμό του Ανθυποπλοιάρχου Λιμενικού Σώματος.

Από το Λιμεναρχείο Σαρωνικού που διενεργεί την προανάκριση κατά την αυτόφωρη διαδικασία, κατασχέθηκαν τα ανωτέρω ανευρεθέντα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.