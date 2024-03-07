Eπίσημη επίσκεψη στην Τουρκία θα πραγματοποιήσει την Παρασκευή ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, όπως ανακοίνωσε η η τουρκική προεδρία.

"Ο Ουκρανός πρόεδρος θα πραγματοποιήσει επίσημη επίσκεψη στην Τουρκία την Παρασκευή. Θα συζητηθούν οι διμερείς σχέσεις, ο πόλεμος με τη Ρωσία, η τελευταία συμφωνία για τα σιτηρά" αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, στην ατζέντα των συνομιλιών μεταξύ του Τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και του Βολοντίμιρ Ζελένσκι θα βρεθούν και οι διμερείς σχέσεις Τουρκίας-Ουκρανίας.

H Τουρκία, μεταξύ άλλων, προμηθεύει στο Κίεβο μη επανδρωμένα αεροσκάφη Bayraktar TB2, ενώ πρόσφατα ο διευθύνων σύμβουλος της κατασκευάστριας εταιρείας Baykar, Χαλούκ Μπαϊρακτάρ, είχε δηλώσει ότι κατασκευάζεται στην Ουκρανία εργοστάσιο παραγωγής μη επανδρωμένων αεροσκαφών, το οποίο θα τεθεί σε λειτουργία σε ένα χρόνο.

Πηγή: skai.gr

