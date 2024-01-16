Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι χαρακτήρισε τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν «αρπακτικό» που δεν πρόκειται να ικανοποιηθεί από μια «παγωμένη» σύρραξη στην Ουκρανία, όπου η γραμμή του μετώπου παραμένει εδώ και πολλούς μήνες σχεδόν αμετακίνητη.

«Μετά το 2014 έγιναν προσπάθειες να παγώσει ο πόλεμος στο Ντονμπάς (στην ανατολική Ουκρανία). Υπήρχαν εγγυητές με μεγάλη επιρροή, όπως η καγκελάριος της Γερμανίας (Άγγελα Μέρκελ), ο πρόεδρος της Γαλλίας (Φρανσουά Ολάντ). Όμως ο Πούτιν είναι αρπακτικό που δεν ικανοποιείται από τα παγωμένα προϊόντα», είπε ο Ζελένσκι στην παρέμβασή του στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ του Νταβός.

Ο Ζελένσκι κατηγόρησε επίσης τον Πούτιν ότι «επιχειρεί να κανονικοποιήσει» τις «μαζικές εκτοπίσεις, τα ισοπεδωμένα χωριά και πόλεις και την τρομακτική αίσθηση ότι ο πόλεμος ίσως να μην τελειώσει ποτέ».

«Στην πραγματικότητα, ο Πούτιν ενσαρκώνει τον πόλεμο», συνέχισε ο Ουκρανός πρόεδρος, εκτιμώντας ότι «αυτό δεν θα αλλάξει».

Ο Ζελένσκι κάλεσε για άλλη μία φορά τις χώρες της Δύσης να εφοδιάσουν με περισσότερα όπλα την Ουκρανία και να την βοηθήσουν να επικρατήσει στον αέρα, εξοπλίζοντάς την με μαχητικά αεροσκάφη, διαβεβαιώνοντας ότι το Κίεβο έχει ήδη πλεονέκτημα στη Μαύρη Θάλασσα, έναντι του ρωσικού στόλου. «Οι εταίροι μας γνωρίζουν τις ανάγκες μας και πόσες είναι», συνέχισε, προσθέτοντας ότι η Ουκρανία έχει αποδείξει ότι «μπορεί να πλήξει τα ρωσικά στρατιωτικά αεροσκάφη που κανείς δεν είχε καταρρίψει μέχρι τώρα».

Χθες, το Κίεβο ανακοίνωσε ότι κατέστρεψε δύο ρωσικά κατασκοπευτικά αεροσκάφη στη Θάλασσα του Αζόφ, μια περιοχή που ελέγχεται από τη Ρωσία.

Ο Ζελένσκι κάλεσε τους συμμάχους της χώρας του να ενισχύσουν την ουκρανική οικονομία με επενδύσεις, καθώς το Κίεβο ενισχύει τη δική τους ασφάλεια. «Μόνο ο λαός μας και οι επενδύσεις σας μπορούν να οικοδομήσουν μια ισχυρή οικονομία. Χρειαζόμαστε κανονικές επενδύσεις από αξιόπιστες εταιρίες. Ενισχύστε την οικονομία μας και θα ενισχύσουμε την ασφάλειά σας», είπε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, ο Ζελένσκι κατήγγειλε για άλλη μια φορά τις φωνές εκείνες που ζητούν να μην οδηγηθεί σε «κλιμάκωση» η σύγκρουση. «Για εμάς, κάθε έκκληση «μη κλιμάκωσης» αντηχεί σαν να λένε στον Πούτιν ότι θα κερδίσει» τον πόλεμο», είπε.

Ο Ουκρανός πρόεδρος ζήτησε επίσης να επιβληθούν κυρώσεις στην πυρηνική βιομηχανία της Ρωσίας και να δοθούν στην Ουκρανία τα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία που έχουν «παγώσει» σε χώρες της Ευρώπης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

