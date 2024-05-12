Exit poll στην Ισπανία: Οι Σοσιαλιστές προηγούνται στις περιφερειακές εκλογές στην Καταλονία

Ο υποψήφιος των Σοσιαλιστών Σαλβαδόρ Ίγια εμφανίζεται να προηγείται στις περιφερειακές εκλογές στην Καταλονία που διεξήχθησαν σήμερα, έναντι του υποψηφίου του κόμματος Junts per Catalunya (Μαζί για την Καταλονία) Κάρλες Πουτζδεμόν, σύμφωνα με exit poll της καταλανικής δημόσιας τηλεόρασης που δημοσιεύτηκε με το κλείσιμο των εκλογικών τμημάτων.

Η περιφέρεια στη βορειοανατολική Ισπανία ψήφισε σήμερα για να εκλέξει τους 135 βουλευτές του τοπικού της κοινοβουλίου.

Σύμφωνα με το exit poll, οι Σοσιαλιστές εξασφαλίζουν 37 έως 40 έδρες στην τοπική Βουλή, κάτω όμως από το όριο των 68 εδρών που δίνει πλειοψηφία, γεγονός που σημαίνει ότι θα χρειαστεί να συμμαχήσουν με άλλα κόμματα για να κυβερνήσουν.

Το Junts per Catalunya αποσπά 33 έως 36 έδρες και το μετριοπαθές ERC υπό τον Πέρε Αραγονές – νυν πρόεδρο της Καταλονίας, 24 έως 27 έδρες.

Ο Πουτζδεμόν, πρόεδρος της Καταλονίας το 2017, ήταν ο ηγέτης του κινήματος ανεξαρτησίας της περιφέρειας το 2017.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

