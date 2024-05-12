Παρουσία του Ν. Δένδια η αναβίωση της μάχης των Οχυρών στο Ρούπελ

Η ιστορική μνήμη και το μεγαλείο της ελληνικής ψυχής αναβίωσαν σήμερα το μεσημέρι στον ιερό χώρο των Οχυρών Ρούπελ, κοντά στα ελληνοβουλγαρικά σύνορα, κατά τη διάρκεια μίας ξεχωριστής επετειακής εκδήλωσης που διοργάνωσε ο Δήμος Σιντικής, σε συνεργασία με το σωματείο «Στενωπός», παρουσία του υπουργού Εθνικής Άμυνας, Νίκου Δένδια.

Στην κατάφυτη πλαγιά του Ρούπελ και κάτω από τη σκιά του μαρμάρινου μνημείου των ηρωικών πεσόντων στρατιωτών, εκατοντάδες κόσμου, η πολιτική και στρατιωτική ηγεσία, είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν από κοντά την αναβίωση της Μάχης των Οχυρών του Ρούπελ και την παράδοσή τους στους Γερμανούς κατακτητές, αφού προηγουμένως είχαν γραφτεί εκεί λαμπρές σελίδες της ελληνική ιστορίας.

Ο κ. Δένδιας έκανε μία αναδρομή στα σημαντικά ιστορικά γεγονότα της εποχής τονίζοντας: «Βρίσκομαι σήμερα εδώ για να θυμηθούμε και να θυμίσουμε μία ιστορική στιγμή στην ιστορία της πατρίδας μας. Σε έναν τόπο που ο ελληνικός στρατός υπεράσπισε για άλλη μια φορά την αξιοπρέπειά μας. Υπεράσπισε το απαραβίαστο των συνόρων μας».

Επίσης, ανέφερε πως το υπουργείο έκανε δεκτό το αίτημα του Δήμου Σιντικής για την παραχώρηση των οχυρών στον δήμο, υπογραμμίζοντας ότι τα οχυρά ανήκουν στην ελληνική κοινωνία και η αξιοποίησή τους μπορεί να γίνει σε συνεργασία με τον ελληνικό στρατό.

Με τη χρήση εντυπωσιακών εφέ πυρών, εκρήξεων και αεροπορικών προσομοιώσεων, οι επισκέπτες έζησαν λεπτό προς λεπτό τη λυσσαλέα προσπάθεια των Γερμανών εισβολέων να καταλάβουν το απόρθητο Ρούπελ και την ηρωική αντίσταση των Ελλήνων υπερασπιστών του.

Αναβιωτικές ομάδες από την Ελλάδα, τη Βουλγαρία, την Κύπρο, τη Ρουμανία και την Τσεχία φορώντας αυθεντικές στολές του Β' Παγκοσμίου Πολέμου με πλήρη εξάρτηση έδωσαν μία δραματοποιημένη εικόνα των τελευταίως ωρών της Μάχης των Οχυρών και της συγκινητικής παράδοσής τους από τους Έλληνες στους Γερμανούς κατακτητές μετά την κατάληψη της Θεσσαλονίκης από τα γερμανικά στρατεύματα και τη συνθηκολόγηση που είχε επιτευχθεί.

Στόχος της εκδήλωσης είναι η διατήρηση της ιστορικής μνήμης, η προώθηση της ειρήνης και της συνεργασίας λαών και κρατών -ώστε να μη ξαναζήσει η ανθρωπότητα τη φρίκη του πολέμου- καθώς και η ανάδειξη του ιστορικού τουρισμού ή τουρισμού μνήμης στο βόρειο τμήμα των Σερρών.

Οι πολυάριθμοι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να μεταφερθούν έστω και νοερά μέσα από τις περιγραφές, τα ηχητικά ντοκουμέντα και τις δραματοποιημένες εικόνες στη μάχη των Οχυρών. Έζησαν ξανά τον ηρωικό συνταγματάρχη και διοικητή των Οχυρών, Γεώργιο Δουράτσο, να δηλώνει στους Γερμανούς όταν ζήτησαν την παράδοσή τους ότι «τα Οχυρά δεν παραδίδονται αλλά καταλαμβάνονται».

Τιμώμενο πρόσωπο της φετινής εκδήλωσης ήταν ο ανθυπολοχαγός Αναστάσιος Πορφύρης (1908-2000), διοικητής Θ' 9ου Λόχου του Οχυρού Ρούπελ και επικεφαλής τμήματος εκκαθάρισης την περίοδο της γερμανικής επίθεσης, ενώ την εκδήλωση παρακολούθησε και η εγγονή του ήρωα Παύλου Μελά, Ναταλία Ιωαννίδη.

Αφηγητής του κεντρικού αναβιωτικού δρώμενου ήταν ο παρουσιαστής Αλέξης Κωστάλας. Η εκδήλωση, που αποτελεί κορυφαίο θεσμό, ξεκίνησε το 2016 από τον Δήμο Σιντικής και το σωματείο «Στενωπός-Οχυρώσεις Μπέλλες & Αγκίστρου». Τελεί υπό την αιγίδα του υπουργείου Εθνικής Άμυνας και έχει την υποστήριξη της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος, της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας και του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Σερρών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

