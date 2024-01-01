Απειλές Πούτιν: Θα «εντείνουμε» τα στρατιωτικά πλήγματα στην Ουκρανία μετά τον βομβαρδισμό του Μπέλγκοροντ

Η Ρωσία θα «εντείνει» τους βομβαρδισμούς σε στρατιωτικούς στόχους στην Ουκρανία ως απάντηση στα πλήγματα του ουκρανικού στρατού στη ρωσική πόλη Μπέλγκοροντ, προειδοποίησε σήμερα ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν, καθώς το Κίεβο ανέφερε ότι χθες παραμονή Πρωτοχρονιάς σημειώθηκε «ρεκόρ» επιθέσεων από 90 ρωσικά drones σε πολές ουκρανικές περιοχές.

«Θα εντείνουμε τους βομβαρδισμούς, κανένα έγκλημα εναντίον αμάχων δεν θα μείνει ατιμώρητο, αυτό είναι βέβαιο», δήλωσε ο Πούτιν κατά τη διάρκεια επίσκεψης που πραγματοποίησε σε στρατιωτικό νοσοκομείο, διευκρινίζοντας ότι τα στρατιωτικά πλήγματα θα έχουν στόχο «στρατιωτικές εγκαταστάσεις».

Εικοσιτέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν και 100 περίπου τραυματίστηκαν στην ουκρανική επίθεση το Σάββατο εναντίον του Μπέλγκοροντ, που βρίσκεται κοντά στα ρωσοουκρανικά σύνορα.

«Βομβαρδίζουμε με όπλα ακριβείας τοποθεσίες λήψης αποφάσεων, τοποθεσίες όπου συγκεντρώνονται στρατιώτες και μισθοφόροι, και άλλα κέντρα τέτοιου τύπου, κυρίως στρατιωτικές εγκαταστάσεις (...) Αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε», ανέφερε ο Ρώσος ηγέτης.

Χαρακτηρίζοντας «τρομοκρατική ενέργεια» την επίθεση στο Μπέλγκοροντ, ο ίδιος κατηγόρησε τις ουκρανικές δυνάμεις ότι βομβάρδισαν «το κέντρο της πόλης, όπου οι άνθρωποι έκαναν τη βόλτα τους πριν από τη Πρωτοχρονιά.

Ωστόσο, ο Πούτιν υποστήριξε ότι «η Ουκρανία δεν είναι εχθρός» από μόνη της και κατηγόρησε τη Δύση ότι χρησιμοποιεί το Κίεβο για να «λύσει τα δικά της προβλήματα» με τη Ρωσία.

Ο Ρώσος πρόεδρος εκτίμησε επίσης ότι οι ρωσικές δυνάμεις έχουν πλέον τη «στρατηγική πρωτοβουλία» στο ουκρανικό μέτωπο, όπου κερδίζουν εδάφη μετά την αποτυχία της ουκρανικής αντεπίθεσης.

Ο βομβαρδισμός στο Μπέλγκοροντ ακολούθησε ένα σφοδρότατο κύμα ρωσικών βομβαρδισμών σε ουρανικές πόλεις την Παρασκευή, που άφησαν περίπου 40 νεκρούς.

«Ρεκόρ» επιθέσεων με drones σε περιοχές της Ουκρανίας

Από την πλευρά του το Κίεβο ανακοίνωσε σήμερα ότι η χώρα δέχθηκε έναν αριθμό «ρεκόρ» επιθέσεων με 90 ρωσικά drones χθες παραμονή της Πρωτοχρονιάς, με τους περισσότερους βομβαρδισμούς να είχαν στόχο το Λβιβ και την Οδησσό, σκοτώνοντας τουλάχιστον έναν άνθρωπο.

Σύμφωνα με την ουκρανική Πολεμική Αεροπορία, 87 από τα 90 drones Shahed που εκτοξεύτηκαν από τις ρωσικές δυνάμεις από τέσσερις κατευθύνσεις αναχαιτίστηκαν. «Ο εχθρός χρησιμοποίησε αριθμό ρεκόρ επιθετικών drones».

Η Αεροπορία επίσης ανέφερε βομβαρδισμούς που έγιναν με τέσσερις πυραύλους S-300 στην περιοχή του Χαρκόβου και με τρεις πυραύλους Kh-31 και έναν Kh-59 που είχαν στόχο τις περιοχές Χερσώνα και Ζαπορίζια.

Στο Λβιβ, οι βομβαρδισμοί κατέστρεψαν ένα πανεπιστήμιο και ένα μουσείο.

Στην επαρχία της Οδησσού, ένα άτομο σκοτώθηκε και οκτώ τραυματίστηκαν στο τελευταίο αυτό κύμα ρωσικών επιθέσων, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές. Στο Χμελνίτσκι, ένα παιδί τραυματίστηκε.

Μια γυναίκα σκοτώθηκε επίσης από ρωσικούς βομβαρδισμούς στην επαρχία της Χερσώνας σήμερα, δήλωσε ο περιφερειάρχης Ολεξάντρ Προκούντιν.

Πηγή: skai.gr

