Jozef Fritzl: Αποφυλακίζεται ο «πα-τέρας» που βίαζε επί 24 χρόνια την κόρη του

O βασανιστής πα-τέρας της Αυστρίας που τον 2008 συγκλόνισε τον πλανήτη καθώς όπως αποκαλύφθηκε κρατούσε παγιδευμένη σε ένα υπόγειο την κόρη του Elisabeth, βασανίζοντας και βιάζοντας την, ενδέχεται σύντομα να αφεθεί ελεύθερος αφού εμπειρογνώμονας έκρινε ότι δεν αποτελεί πλέον κίνδυνο για την κοινωνία.

Ο διαβόητος Fritzl, 88 ετών σήμερα καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη το 2009, αφού παραδέχτηκε ότι είχε κρατήσει την κόρη του Elisabeth κλεισμένη στο κελάρι ως σκλάβα του σεξ για 24 χρόνια.

Η κόρη του εξαφανίστηκε το 1984 σε ηλικία 18 ετών μυστηριωδώς με τα ίχνη της να παραμένουν χαμένα μέχρι και το 2008 όταν και οι αρχές την ανακάλυψαν στον υπόγειο χώρο που είχε κατσκεύασει για τον εγκλεισμό της ο Fritzl.

Κατά τη διάρκεια τoυ 24χρονου μαρτυρίου της στο υπόγειο του σπιτιού της οικογένειας στο Άμστετεν στην πολιτεία της Κάτω Αυστρίας, ο Fritzl απέκτησε επτά παιδιά μαζί της.

Στο σήμερα, τα τοπικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι φαίνεται μπερδεμένος, μιλά τακτικά στην τηλεόραση, πιστεύει ότι είναι αστέρας της ποπ και μιλά για επισκέψεις συγγενών που δεν έγιναν ποτέ.

Άλλαξε το όνομά του σε Mayrhoff και δέχτηκε επίθεση από συγκρατούμενους του στο Garsten Abbey, ένα πρώην μοναστήρι που μετατράπηκε σε ψυχιατρική μονάδα.

Η φρικτή υπόθεση κακοποίησης αποκαλύφθηκε όταν αναγκάστηκε μετέφερε σε νοσοκομείο τη μεγαλύτερη κόρη της Ελίζαμπεθ αναίσθητη με ένα κουρέλι εμποτισμένο με αιθέρα. Τρία από τα οποία που έκανε με την Elisabeth παρέμεναν αιχμάλωτα με τη μητέρα τους. Το ένα από τα παιδιά πέθανε στα χέρια του Fritzl, λίγες μέρες μετά τη γέννησή του.

Τα άλλα τρία μεγάλωσαν με τον Fritzl και τη σύζυγό του, Rosemarie.

Πηγή: skai.gr

