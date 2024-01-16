Ιορδανία: Το Ισραήλ θέτει μεγάλα εμπόδια στη βοήθεια για τους Παλαιστίνιους

Ο Ιορδανός υπουργός Εξωτερικών Αϊμάν Σαφάντι δήλωσε σήμερα πως το Ισραήλ θέτει πολλά εμπόδια στην είσοδο της βοήθειας στη Γάζα, επιδεινώνοντας τα δεινά για τους Παλαιστίνιους εκεί.

Ο Σαφάντι, που μιλούσε σε συνέντευξη Τύπου με την Αυστραλή ομόλογό του Πένι Ουόνγκ, είπε πως τα εμπόδια έχουν ως αποτέλεσμα να καλύπτεται μόνο το 10% των συνολικών αναγκών των υπό πολιορκία τουλάχιστον δύο εκατομμυρίων κατοίκων της Γάζας.

"Η πραγματικότητα τώρα είναι πως τα ισραηλινά μέτρα εμποδίζουν την άφιξη επαρκούς βοήθειας και μόνο ένα τμήμα της διανέμεται", είπε.

Το Ισραήλ, που ελέγχει διεξοδικά τα προϊόντα που εισέρχονται στη Γάζα και παρακρατεί βοήθεια η οποία θεωρεί πως χρησιμοποιείται για στρατιωτικούς σκοπούς από τη Χαμάς, αρνείται ότι παρεμποδίζει τη βοήθεια.

Το Ισραήλ εμποδίζει επίσης τη διοχέτευση της βοήθειας στη βόρεια Γάζα, όπου οι ισραηλινοί βομβαρδισμοί και η ισραηλινή κατοχή επί εβδομάδες κατέστρεψαν υποδομές και μεγάλο μέρος των κτιρίων κατοικιών, είπε ο Σαφάντι.

Το γραφείο ανθρωπιστικών υποθέσεων του ΟΗΕ ανέφερε την Παρασκευή πως οι ισραηλινές αρχές αρνούνται συστηματικά να του επιτρέψουν την πρόσβαση στη βόρεια Γάζα προκειμένου να διανείμει βοήθεια και αυτό παρακωλύει σημαντικά την ανθρωπιστική επιχείρηση εκεί.

Η Ιορδανία, που είναι στην πρώτη γραμμή των αραβικών χωρών που γειτονεύουν με το Ισραήλ και το πιέζουν να επιτρέψει τη διοχέτευση περισσότερης βοήθειας, είναι η μοναδική χώρα που ρίχνει από αέρος βοήθεια στη Γάζα σε δύο στρατιωτικά νοσοκομεία εκστρατείας τα οποία διαχειρίζεται.

Πέτυχε ώστε το Ισραήλ να επιτρέψει στο Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα να στείλει βοήθεια στη Γάζα μέσω μιας άλλης χερσαίας διαδρομής που ξεκινάει από την Ιορδανία και έχει βοηθήσει να μετριασθεί η πίεση στο κύριο συνοριακό πέρασμα της Ράφα που είναι περιορισμένης δυναμικότητας.

"Ακόμη και η βοήθεια που μπαίνει, δεν φθάνει σε όλη τη Γάζα, ένα μέρος φθάνει στον νότο και όταν μιλάμε για τον βορρά υπάρχουν μεγάλα ισραηλινά προσκόμματα που εμποδίζουν τη διανομή της βοήθειας εκεί", είπε.

Ο Σαφάντι επέρριψε επίσης την ευθύνη στο Ισραήλ για το ότι δεν έλαβε υπόψη του ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ που εγκρίθηκε τον περασμένο μήνα και ζητεί να επιτραπεί ασφαλής, ανεμπόδιστη και διευρυμένη ανθρωπιστική πρόσβαση.

"Δυστυχώς αυτό δεν έχει συμβεί μέχρι τώρα και αυτό οφείλεται στην ισραηλινή θέση η οποία απορρίπτει το να επιτραπεί αρκετή βοήθεια και αρνείται να υιοθετήσει πιο αποτελεσματικούς τρόπους προκειμένου να επισπευσθεί η διανομή της βοήθειας", είπε ο Σαφάντι.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.