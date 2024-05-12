Συνάντηση Μητσοτάκη με Ερντογάν στην Άγκυρα: Η ατζέντα, τα «αγκάθια» και οι στόχοι της Αθήνας

Η διατήρηση του θετικού κλίματος και η ηρεμία στο Αιγαίο και στον Έβρο αποτελούν τις βασικές επιδιώξεις του Κυριάκου Μητσοτάκη στη συνάντηση που θα έχει αύριο Δευτέρα με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντπγάν.

Ο Έλληνας πρωθυπουργός έστειλε τα μηνύματά του στον Τούρκο πρόεδρο, κάνοντας ξεκάθαρη για μία ακόμη φορά, πως η Αθήνα δεν συζητά θέματα κυριαρχίας, ενώ η μοναδική διαφορά με την Τουρκία είναι η οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας και ΑΟΖ στο Αιγαίο.

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν από την πλευρά του υποστήριξε σε συνέντευξή του, ότι επιδιώκει μία λύση «πακέτο», θέτοντας όλα τα ζητήματα, τα οποία η Τουρκία θεωρεί ότι υπάρχουν, στο τραπέζι, υποστηρίζοντας ότι επιθυμεί μία συζήτηση χωρίς τετελεσμένα.

Η Αθήνα δηλώνει με κάθε τρόπο ότι επιθυμεί να παραμείνουν ανοιχτοί οι δίαυλοι επικοινωνίας μεταξύ των δύο πλευρών, ώστε να διατηρηθούν και τα «ήρεμα νερά» στις σχέσεις, ιδιαίτερα στο Αιγαίο.

Ωστόσο τα «αγκάθια» είναι πολλά και το τελευταίο διάστημα έχουν τεθεί και επιπλέον ζητήματα. Πιο αναλυτικά:

Αγκάθι 1: Η διαφορά προσέγγισης του διαλόγου. Η Αθήνα αναγνωρίζει μία διαφορά, την οριοθέτηση υψαλοκρηπίδας και ΑΟΖ. Η Άγκυρα επιμένει στην πάγια τακτική της να θέτει μία σειρά από ζητήματα και να αξιώνει μία συμφωνία για όλα μαζί.

Αγκάθι 2: Η αμφισβήτηση από πλευράς της Άγκυρας, της κυριαρχίας ελληνικών νησιών και νησίδων στο Αιγαίο, με αφορμή τηγ δημιουργία θαλάσσιων παρκών που ανακοίνωσε η Ελλάδα, στο πλαίσιο της προστασίας του περιβάλλοντος.

Αγκάθι 3: Η μετατροπή της Μονής της Χώρας σε τζαμί. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξέφρασε την έντονη δυσαρέσκειά του, δηλώνοντας ότι θα θέσει το θέμα στον Τούρκο πρόεδρο.

Αγκάθι 4: Η ένταξη στα σχολικά βιβλία στην Τουρκία, της «Γαλάζιας Πατρίδας».

Το μήνυμα Μητσοτάκη στον Ερντογάν

«Πιστεύω ότι θα πρέπει να μιλάμε περισσότερο μεταξύ μας, αντί να μιλάμε ο ένας για τον άλλον. Η Ελλάδα πάντα έλυνε τις διαφορές μέσω του καλόπιστου διαλόγου και σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο και τις σχέσεις καλής γειτονίας. Η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν. Και θα ήθελα να επαναλάβω ότι είμαστε γείτονες, όχι εχθροί» επισήμανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και πρόσθεσε ότι «οφείλουμε στον ελληνικό και τον τουρκικό λαό και στις επόμενες γενιές να συνεχίσουμε σε μια εποικοδομητική πορεία».

Ωστόσο, ο Έλληνας πρωθυπουργός επισήμανε ότι «αυτός δεν είναι ο εύκολος δρόμος. Είναι ένας δύσκολος δρόμος και θα υπάρξουν εμπόδια. Αλλά δεν βλέπω τον λόγο για τον οποίο δεν θα πρέπει να προσπαθήσουμε, όταν προηγούμενοι ηγέτες των χωρών μας το πέτυχαν, υπό πολύ πιο δύσκολες συνθήκες. Η βελτίωση των σχέσεων θα είναι προς όφελος και των δύο λαών και της περιοχής».

Παράλληλα, ανέφερε ότι «η Ελλάδα και η Τουρκία αντιμετωπίζουν κοινές προκλήσεις. Η μετανάστευση, η κλιματική αλλαγή, οι φυσικές καταστροφές απαιτούν περισσότερο από ποτέ αμοιβαία κατανόηση και συνεργασία».

Ερωτηθείς για το ζήτημα με τα θαλάσσια πάρκα και τις αντιδράσεις που προκάλεσε στην τουρκική πλευρά η πρωτοβουλία της Ελλάδας σε Αιγαίο και Ιόνιο ο Κυριάκος Μητσοτάκης σχολίασε ότι «έχει γίνει υπερβολική συζήτηση για μια πρωτοβουλία που είναι αμιγώς περιβαλλοντική» και «που ερείδεται στο Διεθνές Δίκαιο και το Δίκαιο της Θάλασσας». «Οι χώρες μας αντιμετωπίζουν κοινές προκλήσεις, όπως η κλιματική αλλαγή και αυτό θα πρέπει να αποτελεί πεδίο συνεργασίας» τόνισε.

Σχετικά με το Κυπριακό ο πρωθυπουργός ανέφερε ότι «ευελπιστώ ότι η βελτίωση των ελληνοτουρκικών σχέσεων θα οδηγήσει στην επανέναρξη των συνομιλιών για το Κυπριακό, το οποίο επίσης είναι θέμα της ΕΕ. Όσον αφορά την Κύπρο, θέλω να είμαι ξεκάθαρος: μία λύση πρέπει να βασίζεται στις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξέφρασε επίσης την επιθυμία του να δει τις δύο τις γειτονικές χώρες «να συνεργάζονται στο εμπόριο, στην οικονομία, να ξεκινούν κοινά εγχειρήματα, να εργάζονται από κοινού απέναντι σε μεγάλες προκλήσεις της εποχής μας. Και ευελπιστώ ότι οι δεσμοί μεταξύ των δύο λαών θα έχουν γίνει ισχυρότεροι και δεν θα εξαρτώνται από τις κυβερνήσεις στις δύο πλευρές του Αιγαίου. Ελπίζω ότι θα έχουμε διευθετήσει τη διαφορά μας, την οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο, που θα απελευθερώσει μια νέα δυναμική στις σχέσεις μας και στην ειρήνη και την ασφάλεια στην Ανατολική Μεσόγειο».

Τέλος, εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του για τις αποφάσεις των τουρκικών αρχών να λειτουργήσει τόσο η βυζαντινή Μονή της Χώρας ως τζαμί όσο και η Αγιά Σοφιά.

«Είμαι πολύ απογοητευμένος από την πρόσφατη απόφαση των τουρκικών αρχών να λειτουργήσει η βυζαντινή Μονή της Χώρας ως τζαμί, καθώς και από την παλαιότερη σχετική απόφαση για την Αγία Σοφία. Οι αποφάσεις αυτές έρχονται σε αντίθεση με τον οικουμενικό χαρακτήρα των μνημείων και την κοινή μας προσπάθεια να καλλιεργηθεί αμοιβαία κατανόηση. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να εργαστούμε προς την κατεύθυνση να χτίζουμε διαρκώς περισσότερες γέφυρες μεταξύ των λαών μας».

Το πρόγραμμα της συνάντησης

Η συνάντηση του πρωθυπουργού με τον Τούρκο προεδρο στην Άγκυρα είναι προγραμματισμένη για αύριο Δευτέρα στις 15:30.

Θα ακολουθήσουν διευρυμένες συνομιλίες των αντιπροσωπειών και δηλώσεις των δύο ηγετών στον Τύπο, περίπου στις 18:00.

Στη συνέχεια, ο Πρωθυπουργός θα παρακαθήσει σε δείπνο που θα παραθέσει ο πρόεδρος της Τουρκίας.

Η αναχώρησή του αναμένεται στις 20:30 με 21:00.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.