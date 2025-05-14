Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι ελπίζει ότι η τρέχουσα περίοδος έντονης διπλωματικής κινητικότητας για κατάπαυση του πυρός και περαιτέρω ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας θα τελειώσει με τον Ντόναλντ Τραμπ να καταλαβαίνει ότι ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντιμίρ Πούτιν είναι το πραγματικό εμπόδιο για μια ειρηνευτική συμφωνία.

«Ο Τραμπ πρέπει να καταλάβει ότι ο Πούτιν λέει ψέματα. Και εμείς πρέπει να κάνουμε το καθήκον μας. Να προσεγγίσουμε αυτό το ζήτημα με σύνεση, για να δείξουμε ότι δεν είμαστε εμείς που επιβραδύνουμε τη διαδικασία», δήλωσε ο Ζελένσκι, μιλώντας σε μια μικρή ομάδα δημοσιογράφων, από το γραφείο του στο Κίεβο.

Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι θα ταξιδέψει στην Τουρκία την Πέμπτη, ανεξάρτητα από το αν ο Πούτιν θα προσέλθει προσωπικά για συνομιλίες.

Όπως είπε, έχει κανονίσει να συναντηθεί με τον Τούρκο πρόεδρο, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, στην Άγκυρα, και θα είναι έτοιμος να «πετάξει» για την Κωνσταντινούπολη ανά πάσα στιγμή εάν εμφανιστεί ο Ρώσος ηγέτης. «Αν ο Πούτιν δεν έρθει και παίξει παιχνίδια, θα δείξει ότι η Ρωσία δεν θέλει να τερματίσει τον πόλεμο», δήλωσε την Τρίτη.

Προηγουμένως, o Πούτιν πρότεινε άμεσες διαπραγματεύσεις Ρωσίας-Ουκρανίας στην Κωνσταντινούπολη, και, μετά τη δημόσια παρότρυνση του Ντόναλντ Τραμπ να τις δεχθεί, ο Ζελένσκι δήλωσε ότι θα πάει, αλλά και ότι θα πρέπει να συμμετάσχει σ' αυτές και ο Πούτιν προσωπικά.

Ο Τραμπ, ο οποίος βρίσκεται σε επίσκεψη στη Σαουδική Αραβία, φάνηκε να σκέφτεται την ιδέα μιας τριμερούς συνάντησης με τον Πούτιν και τον Ζελένσκι. «Πιστεύω ότι ίσως να έχουμε ένα καλό αποτέλεσμα από τη συνάντηση της Πέμπτης στην Τουρκία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Σκεφτόμουν να πετάξω ως εκεί. Δεν ξέρω πού θα βρίσκομαι την Πέμπτη. Έχω τόσες πολλές συναντήσεις, αλλά σκεφτόμουν πραγματικά να πάω. Υπάρχει ένα ενδεχόμενο, υποθέτω, αν πιστεύω ότι μπορεί να γίνει κάτι, αλλά πρέπει να το καταφέρουμε», είπε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους.

Ο Ζελένσκι είπε ότι ελπίζει ότι ο Τραμπ θα τον συναντήσει όντως στην Τουρκία. «Αν ο Τραμπ ταξιδέψει, αυτό θα ωθήσει και τον Πούτιν να ταξιδέψει», είπε. «Ο Τραμπ μπορεί πραγματικά να βοηθήσει. Η παρουσία των ΗΠΑ μπορεί να δώσει σημαντικές εγγυήσεις».

Ο απεσταλμένος του Τραμπ για την Ουκρανία, Κιθ Κέλογκ, άφησε επίσης ανοιχτό το ενδεχόμενο μιας τριμερούς συνόδου κορυφής. «Αυτή θα μπορούσε να είναι μια πραγματικά σπουδαία συνάντηση... Ελπίζουμε ότι θα έρθει και ο Πρόεδρος Πούτιν και θα είναι εκεί και ο Πρόεδρος Τραμπ», δήλωσε στο Fox News. Ο Κέλογκ, καθώς και ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, και ο απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ αναμένονται επίσης στην Τουρκία.

Ωστόσο, υπάρχουν ελάχιστα σημάδια ότι ο Πούτιν είναι έτοιμος να παραστεί στις συνομιλίες. Αν και δεν το έχει αποκλείσει ευθέως, σχόλια από το Κρεμλίνο υποδηλώνουν ότι η Ρωσία θα στείλει αντ' αυτού μια ομάδα διαπραγματεύσεων στην Κωνσταντινούπολη.

«Η αντιπροσωπεία μας θα είναι εκεί και θα περιμένει την ουκρανική πλευρά», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Πούτιν, Ντμίτρι Πεσκόφ, το βράδυ της Τρίτης. Ο Ρώσος υφυπουργός Εξωτερικών, Σεργκέι Ριάμπκοφ, δήλωσε ότι η Ρωσία θέλει τις συνομιλίες για να αντιμετωπίσει τις «βασικές αιτίες» της σύγκρουσης όπως τις βλέπει η Μόσχα, συμπεριλαμβανομένης της «αποναζιστικοποίησης» της Ουκρανίας και της επίσημης ενσωμάτωσης στη Ρωσία των προσαρτημένων εδαφών - υποδηλώνοντας ότι η ρητορική των δύο πλευρών εξακολουθεί να απέχει πολύ.

Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι πιστεύει πως χωρίς συμφωνία κατάπαυσης του πυρός μεταξύ των ηγετών, δεν υπάρχει λόγος να ξεκινήσουν συνομιλίες.

«Θέλω να καταλάβετε γιατί θα συναντιόμουν με τον Πούτιν. Δεν θα μπορέσουμε να συμφωνήσουμε σε όλα τώρα. Είναι αδύνατο. Έχουμε διαφορετικές προσεγγίσεις στη ζωή, διαφορετικές κοσμοθεωρίες. Αλλά πρέπει με κάποιο τρόπο να βρούμε έναν τρόπο να τερματίσουμε τον πόλεμο», είπε. Αν αυτός και ο Πούτιν μπορούσαν να συμφωνήσουν σε μια εκεχειρία, είπε ο Ζελένσκι, τότε οι αντιπροσωπείες των δύο χωρών θα μπορούσαν να συναντηθούν και να επεξεργαστούν τις λεπτομέρειες για τα επόμενα βήματα.

Οι προτεινόμενες ειρηνευτικές συνομιλίες στην Τουρκία για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία έγιναν μετά την επίσκεψη στο Κίεβο των ηγετών της Βρετανίας, της Γαλλίας, της Γερμανίας και της Πολωνίας το Σάββατο, η οποία συμβολικά χρονολογήθηκε μόλις μία ημέρα μετά την προγραμματισμένη στρατιωτική παρέλαση στη Μόσχα για την 80ή επέτειο από τη νίκη της Σοβιετικής Ένωσης στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Αφού μίλησαν τηλεφωνικά με τον Τραμπ, οι τέσσερις Ευρωπαίοι ηγέτες έθεσαν τελεσίγραφο στον Πούτιν ότι θα έπρεπε να υπογράψει 30ήμερη εκεχειρία έως τη Δευτέρα, διαφορετικά θα αντιμετώπιζε περαιτέρω κυρώσεις. Ο Πούτιν απέρριψε το τελεσίγραφο, προτείνοντας αντ' αυτού συνομιλίες στην Κωνσταντινούπολη.

Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί συμφωνία σε οποιεσδήποτε συναντήσεις πραγματοποιηθούν στην Τουρκία αυτή την εβδομάδα, το μεγάλο ερώτημα είναι αν οι Ευρωπαίοι μπορούν να πείσουν τον Τραμπ να συμμετάσχει στα σχέδιά τους να εντείνουν την πίεση στη Μόσχα. Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι ελπίζει ότι σύντομα θα τεθούν στην ημερήσια διάταξη νέες κυρώσεις εάν οι συναντήσεις της Πέμπτης δεν καταλήξουν σε κανένα αποτέλεσμα.

«Πιστεύω ότι ο Πρόεδρος Τραμπ δεν είναι κατά της επιβολής κυρώσεων... και ότι υπάρχει πολιτική βούληση στο Κογκρέσο να ψηφίσει υπέρ αυτών των κυρώσεων. Πιστεύω ότι οι Αμερικανοί είναι πολύ κοντά στην επιβολή αυτών των κυρώσεων», είπε. Πρόσθεσε ότι τις επόμενες ημέρες θα πραγματοποιηθούν διαβουλεύσεις - «αν μου επιτρέπετε, δεν θα πω πού ή πότε» - στις οποίες οι Ευρωπαίοι θα ενημερωθούν για τα επερχόμενα σχέδια κυρώσεων των ΗΠΑ.

Ο Ουκρανός πρόεδρος βαδίζει σε τεντωμένο διπλωματικό σχοινί τις τελευταίες εβδομάδες, καθώς το Κίεβο προσπαθεί να κρατήσει την κυβέρνηση Τραμπ στο πλευρό του, όπως αναφέρει η theguardian.com. Μετά την καταστροφική συνάντηση στον Λευκό Οίκο στα τέλη Φεβρουαρίου, ο Ζελένσκι φαίνεται να έχει καταφέρει να βελτιώσει τη σχέση του με τον Αμερικανό πρόεδρο, με αποκορύφωμα μια θετική συνάντηση στο περιθώριο της κηδείας του Πάπα Φραγκίσκου στο Βατικανό τον περασμένο μήνα.

Όταν ρωτήθηκε τι είχε πει στον Τραμπ για να τον κερδίσει ξανά, ο Ζελένσκι αρνήθηκε να απαντήσει: «Δεν θα σας πω. Ξέρω τους λόγους. Κατά τη γνώμη μου, ξέρω γιατί είχαμε μια τόσο καλή συζήτηση. Αλλά δεν μπορώ να πω, απλώς δεν μπορώ».

Βρετανοί και Γάλλοι αξιωματούχοι συνομιλούν τακτικά με Ουκρανούς ομολόγους τους μετά «το φιάσκο» στον Λευκό Οίκο και προσφέρουν καθοδήγηση για το πώς μπορεί η Ουκρανία να διορθώσει τις σχέσεις της με την κυβέρνηση των ΗΠΑ.

Ο Ζελένσκι είπε ότι η επαφή με τους Ευρωπαίους συμμάχους ήταν στενότερη και πιο συχνή από ποτέ, και ότι ο Γάλλος πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν, ήταν ένας από τους «δύο ή τρεις» ηγέτες με τους οποίους μιλούσε τακτικά τηλεφωνικά. «Έχει μια πολύ δημιουργική προσέγγιση... Είναι άνθρωπος που παίρνει ρίσκα. Και όσοι παίρνουν ρίσκα μπορεί να είναι διαφορετικού είδους άνθρωποι. Δεν βάζουν τον εαυτό τους πάνω από οτιδήποτε άλλο», είπε ο Ζελένσκι.

Μετά την επίσκεψή του στην Τουρκία, ο Ζελένσκι αναμένεται να επισκεφθεί την Αλβανία για μια συνάντηση Ευρωπαίων πολιτικών την Παρασκευή και στη συνέχεια μπορεί να ταξιδέψει στη Ρώμη, όπου άφησε να εννοηθεί ότι θα μπορούσε να παραστεί στην εναρκτήρια λειτουργία του νέου πάπα, Λέοντα ΙΔ΄, μετά από μια θετική τηλεφωνική επικοινωνία μαζί του νωρίτερα αυτή την εβδομάδα.

«Ίσως την Κυριακή», είπε ο Ζελένσκι. «Αν τα καταφέρουμε... Δεν ξέρουμε τι θα φέρει αυτή η εβδομάδα. Έχουμε φτάσει στη στιγμή που δεν ξέρουμε τι θα συμβεί αύριο».

