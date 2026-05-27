Ο Γιώργος Κατρούγκαλος διέψευσε σήμερα μιλώντας στον ΣΚΑΪ το δημοσίευμα που τον εμφάνιζε, σύμφωνα με την έκθεση του Παρατηρητηρίου του ΟΗΕ, ανάμεσα σε άλλους απεσταλμένους και επιτετραμμένους από άλλες χώρες, να έχει πάρει 100.000 ευρώ από την Κίνα για να εξυμνήσει το βιβλίο του Σι Τζινπίνγκ.

Τοποθετούμενος αρχικά ο κ Κατρούγκαλος είπε ότι δεν του κάνει εντύπωση η εμπλοκή του σε ένα τέτοιο δημοσίευμα. «Ο ΟΗΕ ακριβώς επειδή αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε μια οικονομική κρίση, δέχεται διάφορες χώρες να καταθέσουν στο γραφείο του Ύπατου Αρμοστή για τα Δικαιώματα έκτακτες ενισχύσεις, οι οποίες προορίζονται για τα λειτουργικά κόστη συγκεκριμένων θέσεων ειδικών εισηγητών. Αυτά τα χρήματα δεν τα παίρνουν ποτέ στα χέρια τους οι ειδικοί εισηγητές.

Τα χρήματα αυτά, χρησιμοποιούνται για τα λειτουργικά κόστη της θέσης, για τους συνεργάτες. Τα χρήματα αυτά δεν τα παίρνει κανένας ειδικός εισηγητής στα χέρια του. Τα παίρνει απευθείας το γραφείο του Ύπατου Αρμοστή. Τα διαχειρίζεται αυτό. Δεν επιτρέπεται ο ειδικός εισηγητής, ο ανεξάρτητος εμπειρογνώμονας, να πάρει ούτε ένα ευρώ. Είμαστε άμισθοι, δεν παίρνουμε ούτε ένα ευρώ», εξήγησε αρχικά.

«Το βιβλίο του Σι για την διακυβέρνηση της Κίνας, πράγματι παρουσιάστηκε στην Ελλάδα. Ήμασταν καλεσμένοι εγώ, ο κύριος Τραγάκης από τη Νέα Δημοκρατία, ο Πρύτανης του Πολυτεχνείου, και ο εκδότης Παπαζήσης, ο οποίος από τον εκδότη δεν θυμάμαι ποιος ακριβώς είχε έρθει. Γιατί ήταν ο συγκεκριμένος εκδοτικός οίκος. Ο πρόεδρος Σι έχει βγάλει μια σειρά από βιβλία που ονομάζονται «Η διακυβέρνηση της Κίνας». Αυτό το βιβλίο λοιπόν παρουσιάστηκε στην Ελλάδα, είναι εντελώς ασύνδετα και άσχετα τα γεγονότα. Ούτε ο κύριος Τραγάκης πήρε λεφτά για να πάει, ούτε εγώ πήρα λεφτά για να πάω» ξεκαθάρισε.

Ερωτηθείς γιατί η Κίνα έβαλε τα 100.000 ευρώ στο κοινό ταμείο του ΟΗΕ, απάντησε: Γιατί η Κίνα αυτή τη στιγμή θέλει να καλύψει το κενό που αφήνουν οι Αμερικανοί και να εμφανιστεί σαν μια δύναμη και νομίζω ότι πράγματι είναι μια τέτοια δύναμη που σταθεροποιεί το διεθνές σύστημα και ειδικά το οικοσύστημα. Αυτά τα χρήματα, για να το καταλάβουμε, να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις, χρησιμοποιούνται για τα έξοδα των γραφείων των Ηνωμένων Εθνών. Γιατί χρησιμοποιούνται; Είναι για τους συνεργάτες που καλύπτουν τη θέση».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.