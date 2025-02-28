Ο άγριος καυγάς Τραμπ - Ζελένσκι μπροστά στους δημοσιογράφους - Δείτε βίντεο

Απροσδόκητη τροπή πήρε η συνάντηση ανάμεσα στον Ουκρανό πρόεδρο, Βολιντίμιρ Ζελένσκι, και τον Αμερικανό ομόλογό του, Ντόναλντ Τραμπ καθώς μια πρωτοφανής στιγμή έντασης για δύο ηγέτες εκδηλώθηκε δημοσίως.

Όλα ξεκίνησαν όταν ο Βανς είπε στον Ζελένσκι ότι ο πόλεμος έπρεπε να τελειώσει μέσω διπλωματίας για να πάρει την απάντηση από τον Ουκρανό πρόεδρο: «Ποια διπλωματία;»

Αμφότεροι Τραμπ και Βανς κατηγόρησαν τον Ζελένσκι για ασέβεια με την ένταση να κλιμακώνεται γρήγορα.

Ο Αμερικανός πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος κατηγόρησαν τον Ζελένσκι για αχαριστία για τα τρία χρόνια αμερικανικής υποστήριξης, λέγοντάς του ότι δεν είναι σε θέση πει στις ΗΠΑ το οτιδήποτε.

Η συνάντηση οδηγήθηκε σε αποτυχία με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι να αποχωρεί νωρίτερα και τον Ντόναλντ Τραμπ να δημοσιεύει σε ανάρτησή του στο Truth Social ότι «δεν είναι έτοιμος για Ειρήνη».

«Έχω αποφασίσει ότι ο πρόεδρος Ζελένσκι δεν είναι έτοιμος για ειρήνη με την εμπλοκή της Αμερικής, γιατί πιστεύει ότι η εμπλοκή μας του δίνει ένα μεγάλο πλεονέκτημα στις διαπραγματεύσεις. Δεν θέλω πλεονέκτημα, θέλω ειρήνη. Δεν σεβάστηκε τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής στο Οβάλ Γραφείο τους. Μπορεί να επιστρέψει όταν είναι έτοιμος για ειρήνη», είπε ο Τραμπ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.