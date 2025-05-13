Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι πρόκειται να ταξιδέψει στην Άγκυρα αυτή την εβδομάδα, ανακοίνωσε την Τρίτη η ουκρανική πρεσβεία στην Τουρκία, ενόψει πιθανών συνομιλιών με τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν στην Κωνσταντινούπολη αργότερα αυτή την εβδομάδα.

Νωρίτερα σήμερα, ο Ζελένσκι δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι θα συναντηθεί πρώτα με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στην Άγκυρα για συνομιλίες και ύστερα θα μεταβεί στην Κωνσταντινούπολη εάν ο Πούτιν παρευρεθεί εκεί.

Κρεμλίνο: Η ρωσική αντιπροσωπεία θα βρίσκεται στην Κωνσταντινούπολη και θα περιμένει εκεί την ουκρανική πλευρά

«Η ρωσική αντιπροσωπεία θα βρίσκεται στην Κωνσταντινούπολη την Πέμπτη και θα περιμένει εκεί την ουκρανική πλευρά», δήλωσε από τη μεριά του ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ, χωρίς να διευκρινίσει από ποιους θα απαρτίζεται η ρωσική αντιπροσωπεία. «Αξιολογούμε μόνο τις δηλώσεις του [Ρώσου Προέδρου Βλαντίμιρ] Πούτιν, ο οποίος πρότεινε να διεξαχθούν συνομιλίες μεταξύ των αντιπροσωπειών την Πέμπτη στην Κωνσταντινούπολη. Η αντιπροσωπεία μας θα είναι εκεί και θα περιμένει την ουκρανική πλευρά», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Πεσκόφ απαντώντας σε σχετική ερώτηση σύμφωνα με το ρωσικό κρατικό πρακτορείο TASS. Ο Πεσκόφ διευκρίνισε επίσης ότι η σύνθεση της ρωσικής αντιπροσωπείας θα γνωστοποιηθεί όταν υπάρξουν οι ανάλογες οδηγίες από τον Ρώσο πρόεδρο.

Στο μεταξύ, ο Ρώσος αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Ριαμπκόφ δήλωσε νωρίτερα σήμερα ότι η Ρωσία αναμένει να έχει απευθείας επαφές με την Ουκρανία στην Κωνσταντινούπολη. «Η θέση πάνω στην οποία εργαζόμασταν και εργαζόμαστε, είναι γνωστή και εκφράζεται δημόσια. Οι εκπρόσωποί μας προετοιμάζονται για αυτές τις επαφές. Ελπίζουμε ότι η επαφή θα πραγματοποιηθεί και δεν θα χρησιμοποιηθεί μόνο για δημόσιες σχέσεις, με τις οποίες ασχολούνται με πάθος πολλές πρωτεύουσες», δήλωσε ο Ριαμπκόφ. Ο Ριαμπκόφ είχε δηλώσει νωρίτερα ότι η Ρωσία είναι έτοιμη για σοβαρές συνομιλίες για την Ουκρανία, αλλά ότι η Μόσχα αμφιβάλλει ότι το Κίεβο είναι έτοιμο για διαπραγμάτευση.

Ζελένσκι: «Θα περιμένω τον Πούτιν... Αν δεν έρθει, σημαίνει ότι δεν θέλει το τέλος του πολέμου»

Νωρίτερα σήμερα, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι επιθυμεί να διαπραγματευτεί άνευ όρων κατάπαυση του πυρός διάρκειας 30 ημερών πρόσωπο με πρόσωπο με τον Βλαντίμιρ Πούτιν, στο πλαίσιο των συνομιλιών που έχουν προγραμματιστεί για αυτή την εβδομάδα στην Κωνσταντινούπολη, καθώς –όπως είπε– μόνο ο Ρώσος ηγέτης μπορεί να επιβάλει μια τέτοια παύση των εχθροπραξιών.

Κατηγορώντας τον Πούτιν ότι «φοβάται» να τον συναντήσει, ο Ζελένσκι σημείωσε ότι σε περίπτωση αποτυχίας των συνομιλιών, αναμένει «σκληρές κυρώσεις» από τις ΗΠΑ και την Ευρωπαϊκή Ένωση, προσθέτοντας ότι κάτι τέτοιο θα αποδείκνυε πως η Ρωσία δεν είναι έτοιμη για διπλωματία.

«Επειδή απολύτως τα πάντα στη Ρωσία εξαρτώνται από τον Πούτιν, ο μόνος τρόπος να εξασφαλιστεί μια κατάπαυση του πυρός και να τελειώσει ο πόλεμος είναι οι άμεσες συνομιλίες μαζί του», δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος στους δημοσιογράφους.

«Αν κάνει το βήμα να πει ότι είναι έτοιμος για κατάπαυση του πυρός, τότε ανοίγει ο δρόμος για να συζητήσουμε όλα τα επιμέρους στοιχεία για τον τερματισμό του πολέμου», πρόσθεσε.

«Και δεν αναφέρομαι καν στο γεγονός ότι φοβάται να με αντιμετωπίσει απευθείας», είπε χαρακτηριστικά ο Ζελένσκι, διευκρινίζοντας ότι πρώτα θα συναντηθεί με τον Τούρκο πρόεδρο Ταγίπ Ερντογάν στην Άγκυρα και έπειτα θα μεταβεί στην Κωνσταντινούπολη εφόσον ο Πούτιν εμφανιστεί εκεί.

Ο Ζελένσκι ανέφερε ακόμη ότι η Ουκρανία έχει προσκαλέσει τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, να παραστεί στη συνάντηση της Πέμπτης, αλλά η συμμετοχή του δεν έχει επιβεβαιωθεί. Ο Τραμπ είχε εκφράσει την πρόθεση να συμμετάσχει στις συνομιλίες, κατά τη διάρκεια ταξιδιού του στη Μέση Ανατολή τη Δευτέρα.

Τέλος, ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε ότι η Κίνα έχει αφήσει να εννοηθεί ότι υποστηρίζει την πρόταση για κατάπαυση του πυρός διάρκειας 30 ημερών, την οποία –όπως σημείωσε– θεωρεί απαραίτητη προϋπόθεση πριν από οποιεσδήποτε ειρηνευτικές συνομιλίες.

Κέλογκ: Ο Τραμπ θα παραστεί στις συνομιλίες στην Κωνσταντινούπολη αν παραστεί και ο Πούτιν

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ θα παραστεί στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις Ρωσίας-Ουκρανίας στην Κωνσταντινούπολη, αλλά μόνο στην περίπτωση που ο Ρώσος πρόεδρος επιβεβαιώσει την παρουσία του σε αυτές, δήλωσε σήμερα από τη μεριά του ο ειδικός απεσταλμένος του Τραμπ για την Ουκρανία Κιθ Κέλογκ.

«Ελπίζουμε ότι θα εμφανιστεί και ο πρόεδρος Πούτιν, και στη συνέχεια ο πρόεδρος Τραμπ θα είναι εκεί. Αυτή θα μπορούσε να είναι μια απολύτως απίστευτη συνάντηση μαζί του», δήλωσε ο Κέλογκ στο Fox Business.

Ο Κέλογκ εμφανίστηκε αισιόδοξος για πιθανές εξελίξεις αν παραστούν και οι δύο ηγέτες. «Ο πρόεδρος Τραμπ έχει την τέχνη της συμφωνίας. Ξέρει πραγματικά πώς να επιτυγχάνει συμφωνίες και να τις κάνει να λειτουργούν. Και αν (ο Τραμπ) εμφανιστεί... ο Ζελένσκι θα είναι εκεί, και αν εμφανιστεί ο Πούτιν, νομίζω ότι είμαστε πολύ πιο κοντά σε μια συμφωνία από όσο πιστεύουν πολλοί».

Ο απεσταλμένος αποκάλυψε ότι διαπραγματευτές έχουν ετοιμάσει ένα έγγραφο που περιγράφει τους τομείς συζήτησης, με την κατάπαυση του πυρός ως κορυφαία προτεραιότητα. «Θα είμαστε εκεί και θα δούμε τι θα συμβεί», είπε.

Ο Κέλογκ και ο απεσταλμένος του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, θα συμμετάσχουν στις συνομιλίες, δήλωσαν σε αμερικανικά μέσα ενημέρωσης κυβερνητικές πηγές του Λευκού Οίκου. Οι δύο θα έχουν το ρόλο παρατηρητή στις συνομιλίες, σύμφωνα με το CNN. Παράλληλα, ο Τραμπ αποκάλυψε κατά την επίσκεψή του στη Σαουδική Αραβία ότι ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο θα συμμετάσχει στις συνομιλίες μεταξύ της Ουκρανίας και της Ρωσίας που έχουν προγραμματιστεί να διεξαχθούν στην Τουρκία την Πέμπτη «Οι συνομιλίες θα μπορούσαν να αποφέρουν κάποια καλά αποτελέσματα», υποστήριξε ο Τραμπ.

Σημειώνεται ότι ο Πούτιν που πρότεινε τις συνομιλίες, δεν έχει απαντήσει μέχρι στιγμής αν θα παραστεί ο ίδιος.

Η Ευρώπη αναμένει τη Σύνοδο Κορυφής στην Τουρκία για να πιέσει τις ΗΠΑ για τις κυρώσεις στη Ρωσία

Στο μεταξύ, σύμφωνα με το πρακτορείο Bloomberg, οι Ευρωπαίοι ηγέτες είναι έτοιμοι να περιμένουν μέχρι να ολοκληρωθεί η πιθανή συνάντηση μεταξύ Ζελένσκι και Πούτιν στην Τουρκία προτού πιέσουν τις ΗΠΑ να ανακοινώσουν νέες κυρώσεις κατά της Μόσχας, δήλωσαν πηγές με γνώση του ζητήματος.

Μετά από συνομιλίες μεταξύ Αμερικανών και Ευρωπαίων αξιωματούχων τη Δευτέρα, έγινε σαφές ότι η αμερικανική πλευρά θέλει να δώσει την ευκαιρία για συνομιλίες μεταξύ της Ρωσίας και της Ουκρανίας την Πέμπτη πριν αυξήσει την πίεση στον Πούτιν, σύμφωνα με τις πηγές του πρακτορείου που μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας.

Εάν ο Πούτιν αρνηθεί τη συνάντηση με τον Ζελένσκι ή εάν η Ρωσία δεν συμφωνήσει σε άμεση και άνευ όρων κατάπαυση του πυρός την Πέμπτη, οι Ευρωπαίοι ηγέτες θα παροτρύνουν τον Τραμπ να κάνει πράξη την απειλή του να επιβάλει κυρώσεις στη Μόσχα, πρόσθεσαν οι πηγές.

«Αυτό που είναι απαραίτητο αυτή τη στιγμή είναι οι δύο πλευρές να συναντηθούν και να διαπραγματευτούν μια διαρκή ειρήνη», δήλωσε ο πρέσβης των ΗΠΑ στο ΝΑΤΟ Μάθιου Γουίτακερ.

Ερωτηθείς εάν οι ΗΠΑ θα επιβάλουν περαιτέρω κυρώσεις στη Ρωσία εάν ο Πούτιν δεν τηρήσει την κατάπαυση του πυρός, ο Γουίτακερ δήλωσε ότι «πρέπει να δούμε τις εξελίξεις την Πέμπτη και να κάνουμε ένα βήμα τη φορά», αναφερόμενος στην πιθανή συνάντηση μεταξύ Ζελένσκι και Πούτιν. «Είναι δύσκολο να προβλέψουμε τι θα συμβεί μετά από αυτό», πρόσθεσε.

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει προετοιμάσει επιλογές για τον πρόεδρο ώστε να ασκήσει μεγαλύτερη οικονομική πίεση στη Ρωσία σε περίπτωση που το επιλέξει, μετέδωσε προηγουμένως το Bloomberg. Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στις 8 Μαΐου, ο Τραμπ δήλωσε ότι οι εταίροι των ΗΠΑ θα επιβάλουν περαιτέρω κυρώσεις εάν δεν τηρηθεί η εκεχειρία.

Εν τω μεταξύ, η ΕΕ πρόκειται να προχωρήσει σε μια νέα δέσμη κυρώσεων αυτή την εβδομάδα με στόχο τον σκιώδη στόλο πετρελαιοφόρων της Ρωσίας και τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που βοηθούν τη Μόσχα να αποφύγει τους ενεργειακούς περιορισμούς.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.