Ζελένσκι στον Πάπα Λέοντα ΙΔ΄: Η Ουκρανία θέλει να τερματίσει αυτόν τον πόλεμο και κάνει τα πάντα

Ότι μίλησε με τον πάπα Λέοντα ΙΔ΄, ανακοίνωσε με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Όπως ανέφερε ο Ζελένσκι, κατά την τηλεφωνική τους συνομιλία, έδωσε έμφαση στο πόσα πολλά παιδιά από την Ουκρανία απήχθησαν από τη Ρωσία και έκανε έκκληση για παροχή βοήθειας από το Βατικανό, προκειμένου αυτά τα παιδιά να επιστρέψουν σπίτια τους.

Ακόμη, ο Ουκρανός πρόεδρος ενημέρωσε τον πάπα για την 30 ημερών κατάπαυση του πυρός που ξεκινά από σήμερα και επεσήμανε ότι «επαναβεβαίωσε την ετοιμότητα της Ουκρανίας για περαιτέρω διαπραγματεύσεις σε οποιαδήποτε μορφή, συμπεριλαμβανομένων των άμεσων συνομιλιών - μια θέση που έχουμε επανειλημμένα τονίσει».

«Μίλησα με τον Πάπα Λέοντα ΙΔ΄. Ήταν η πρώτη μας συζήτηση, αλλά ήδη μια πολύ θερμή και πραγματικά ουσιαστική επικοινωνία. Ευχαρίστησα την Αυτού Αγιότητα για την υποστήριξή του στην Ουκρανία και σε όλο τον λαό μας. Εκτιμούμε βαθιά τα λόγια του σχετικά με την ανάγκη επίτευξης δίκαιης και διαρκούς ειρήνης για τη χώρα μας και την απελευθέρωση των κρατουμένων. Συζητήσαμε, επίσης, για τα χιλιάδες παιδιά από την Ουκρανία που απήχθησαν από τη Ρωσία. Η Ουκρανία βασίζεται στη βοήθεια του Βατικανού για να τα επιστρέψει σπίτι στις οικογένειές τους.

Ενημέρωσα τον Πάπα για τη συμφωνία μεταξύ της Ουκρανίας και των εταίρων μας ότι, από σήμερα, πρέπει να ξεκινήσει μια πλήρης και άνευ όρων κατάπαυση του πυρός για τουλάχιστον 30 ημέρες. Επαναβεβαίωσα επίσης την ετοιμότητα της Ουκρανίας για περαιτέρω διαπραγματεύσεις σε οποιαδήποτε μορφή, συμπεριλαμβανομένων των άμεσων συνομιλιών - μια θέση που έχουμε επανειλημμένα τονίσει.

Η Ουκρανία θέλει να τερματίσει αυτόν τον πόλεμο και κάνει τα πάντα για να το επιτύχει αυτό. Τώρα περιμένουμε παρόμοια βήματα από τη Ρωσία. Κάλεσα την Αυτού Αγιότητα να πραγματοποιήσει μια αποστολική επίσκεψη στην Ουκρανία. Μια τέτοια επίσκεψη θα έφερνε πραγματική ελπίδα σε όλους τους πιστούς και σε όλο τον λαό μας. Συμφωνήσαμε να παραμείνουμε σε επαφή και να προγραμματίσουμε μια προσωπική συνάντηση στο εγγύς μέλλον».

