Μακρόν και Μερτς προειδοποιούν τη Ρωσία: Θα υπάρξουν σκληρές κυρώσεις

Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς και ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν προειδοποιούν τη Ρωσία ότι θα αντιμετωπίσει «εξαιρετικά αυστηρότερες κυρώσεις» εάν αρνηθεί την 30ήμερη εκεχειρία που ζήτησε η Δύση.

Εάν ο πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν δεν συμφωνήσει με την εκεχειρία, «θα υπάρξει μια τεράστια σκλήρυνση των κυρώσεων και η τεράστια βοήθεια προς την Ουκρανία θα συνεχιστεί -- πολιτικά, φυσικά, αλλά και οικονομικά και στρατιωτικά», δήλωσε ο Μερτς στη BILD, ο οποίος επισκέπτεται το Κίεβο το Σάββατο με τους ηγέτες της Γαλλίας, της Βρετανίας και της Πολωνίας.

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς και ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ έφτασαν το πρωί στο Κίεβο προκειμένου να εκφράσουν από κοινού με τον Πολωνό πρωθυπουργό Ντόναλντ Τουσκ τη στήριξή τους προς την Ουκρανία και να ζητήσουν από τη Ρωσία να δεχθεί «πλήρη και άνευ όρων» εκεχειρία 30 ημερών.



Οι τρεις ηγέτες βγήκαν μαζί από το τρένο που τους μετέφερε στο Κίεβο από την Πολωνία και πρόκειται να συναντηθούν αργότερα σήμερα Σάββατο με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι και τον Τουσκ.

Σε μια επίσημη τελετή, άφησαν κεριά σε ένα μνημείο για τους πεσόντες πολέμου της Ουκρανίας.

Η επίσκεψη των ηγετών της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Βρετανίας και της Πολωνίας απαντά, συμβολικά, στους εορτασμούς που πραγματοποιήθηκαν χθες Παρασκευή στη Μόσχα για την επέτειο των 80 ετών από τη νίκη επί της ναζιστικής Γερμανίας παρουσία του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν και περίπου 20 ξένων ηγετών, ανάμεσά τους ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ.

«Συνεχίζουμε να αυξάνουμε τη στήριξή μας στην Ουκρανία. Εντείνουμε την πίεσή μας στη ρωσική πολεμική μηχανή μέχρις ότου η Ρωσία να δεχθεί μια εκεχειρία που θα διαρκέσει», τόνισαν σε χθεσινή, κοινή τους ανακοίνωση οι τέσσερις ηγέτες.

Μακρόν, Στάρμερ, Μερτς και Τουσκ θα συμμετάσχουν μαζί με τον Ζελένσκι σε διαδικτυακή διάσκεψη με άλλους ηγέτες της «συμμαχίας των προθύμων», των δυτικών χωρών κυρίως ευρωπαϊκών- που είναι έτοιμες να προσφέρουν «εγγυήσεις ασφαλείας» στην Ουκρανία.

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες μετέβησαν στο Κίεβο ενισχυμένοι από την έκκληση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος πίεσε την Πέμπτη τη Ρωσία να δεχθεί «άνευ όρων εκεχειρία διάρκειας 30 ημερών», ενώ απείλησε τη Μόσχα με νέες κυρώσεις σε περίπτωση που αρνηθεί.

Η Ρωσία, που αυτή τη στιγμή ελέγχει το 20% του ουκρανικού εδάφους, «υπεκφεύγει, θέτει όρους, κερδίζει χρόνο και συνεχίζει τον πόλεμο εισβολής της», κατήγγειλε ο Μακρόν σε ανάρτησή του στο Χ σήμερα, λίγο πριν φτάσει στο Κίεβο.

Ο Γάλλος πρόεδρος επανέλαβε την απειλή του για νέες κυρώσεις «πολύ πιο σκληρές» εις βάρος της Ρωσίας, αν αυτή αρνηθεί να αποδεχθεί μια εκεχειρία, σύμφωνα με συνέντευξή του στα γαλλικά τηλεοπτικά δίκτυα TF1 και LCI που πραγματοποιήθηκε στο τρένο το οποίο τον μετέφερε στο Κίεβο.

Παράλληλα ο Μακρόν ζήτησε τη διεξαγωγή «απευθείας διαπραγματεύσεων» μεταξύ της Ουκρανίας και της Ρωσίας. Στην περίπτωση που ισχύσει εκεχειρία 30 ημερών «ξεκινάμε απευθείας συνομιλίες Ουκρανίας- Ρωσίας. Εμείς είμαστε έτοιμοι να βοηθήσουμε», διαβεβαίωσε.

Αντίστοιχη ήταν η αντίδραση και του Γερμανού καγκελαρίου ο οποίος επίσης απείλησε τη Μόσχα ότι «θα σκληρύνουν πολύ οι κυρώσεις» εις βάρος της, αν αρνηθεί την εκεχειρία, σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Bild.

Αν το Κρεμλίνο αρνηθεί, «τότε θα σκληρύνουν πολύ οι κυρώσεις και θα συνεχιστεί η μαζική βοήθεια προς την Ουκρανία. Στο πολιτικό σκέλος, φυσικά, αλλά και στο οικονομικό και πολιτικό», τόνισε ο Μερτς.

Στην κοινή ανακοίνωση που εξέδωσαν χθες οι τέσσερις Ευρωπαίοι ηγέτες επεσήμαναν ότι «επαναλαμβάνουμε τη στήριξή μας στις εκκλήσεις του προέδρου Τραμπ υπέρ μιας ειρηνευτικής συμφωνίας και ζητάμε από τη Ρωσία να πάψει να εγείρει εμπόδια».

«Στο πλευρό των ΗΠΑ, καλούμε τη Ρωσία να δεχθεί μια πλήρη και άνευ όρων εκεχειρία 30 ημερών προκειμένου να μπορέσουν να διεξαχθούν συνομιλίες με στόχο μια δίκαιη ειρήνη με διάρκεια», πρόσθεσαν.

Μιλώντας στο αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο ABC ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ εκτίμησε ότι πριν κηρυχθεί εκεχειρία θα πρέπει να σταματήσουν οι παραδόσεις δυτικών όπλων στο Κίεβο, καθώς σε διαφορετική περίπτωση «η Ουκρανία θα βρεθεί σε πλεονεκτική θέση».

«Η Ουκρανία θα συνεχίσει την πλήρη επιστράτευση, φέρνοντας νέα στρατεύματα στο μέτωπο», πρόσθεσε. «Η Ουκρανία θα εκμεταλλευθεί αυτή την περίοδο για να εκπαιδεύσει νέο στρατιωτικό προσωπικό και για να προσφέρει μια ανάπαυλα στο ήδη υπάρχον. Οπότε για ποιο λόγο να δώσουμε αυτό το πλεονέκτημα στην Ουκρανία;», διερωτήθηκε.

Μητσοτάκης: Ανάγκη για άμεση εφαρμογή άνευ όρων εκεχειρίας 30 ημερών

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συμμετείχε σήμερα Σάββατο στην τηλεδιάσκεψη των ηγετών για την Ουκρανία, που συγκάλεσαν ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν και ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου Σερ Κιρ Στάρμερ.

Ο Πρωθυπουργός επανέλαβε τη στήριξη της Ελλάδας προς την Ουκρανία και την ανάγκη για άμεση εφαρμογή άνευ όρων εκεχειρίας τριάντα ημερών, όπως προτείνεται από κοινού από Αμερικανούς και Ευρωπαίους συμμάχους.

Αδιάλλακτο το Κρεμλίνο

Ο Πεσκόφ δήλωσε επίσης ότι το Κίεβο δεν είναι έτοιμο για διαπραγματεύσεις. «Ο πρόεδρος Πούτιν κάνει ό,τι είναι δυνατό για να λύσει το πρόβλημα, να πετύχει μια διευθέτηση μέσω ειρηνικών και διπλωματικών μέσων. Όμως καθώς δεν υπάρχουν διαθέσιμα ειρηνικά και διπλωματικά μέσα, πρέπει να συνεχίσουμε τη "στρατιωτική επιχείρηση"», εκτίμησε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου.

Η Ρωσία, πρόσθεσε, ήλπιζε ότι η μεσολάβηση του Τραμπ θα βοηθούσε να υπάρξει «λίγη περισσότερη ευελιξία, λίγη περισσότερη πολιτική βούληση και σοφία από το καθεστώς του Κιέβου».

Ο Ρώσος αξιωματούχος υποστήριξε επίσης ότι η Ουκρανία «δεν είναι έτοιμη για άμεσες διαπραγματεύσεις», ενώ ο Βλαντίμιρ Πούτιν προσπαθεί να «επιτύχει μια διευθέτηση με ειρηνικά και διπλωματικά μέσα».

Στο μεταξύ η αμερικανική πρεσβεία στην Ουκρανία προειδοποίησε χθες για τον κίνδυνο μεγάλης «αεροπορικής επίθεσης» από τη Ρωσία τις επόμενες ημέρες.

Ουκρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν το Σάββατο ότι η Ρωσία ενημέρωσε για το κλείσιμο του εναέριου χώρου της πάνω από τις στρατιωτικές εγκαταστάσεις που χρησιμοποιήθηκαν το 2024 για την εκτόξευση του τελευταίας γενιάς ρωσικού πυραύλου Orechnik, κάτι που ενδεχομένως σημαίνει ότι η Μόσχα προετοιμάζεται για ένα νέο βαλλιστικό πλήγμα.

