Νέα σφοδρή επίθεση κατά του Μπενιαμίν Νετανιάχου εξαπέλυσε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ανήμερα της μεγάλης μουσουλμανικής γιορτής του Μπαϊραμιού.

Όπως μετέδωσε από την Κωνσταντινούπολη ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ, Μανώλης Κωστίδης, αμέσως μετά την πρωινή προσευχή ο Τούρκος πρόεδρος ευχήθηκε δημόσια «ο Θεός να τιμωρήσει σύντομα τον τύραννο Νετανιάχου».

«Εύχομαι ο Θεός σύντομα να κάνει κάτι ώστε ο τύραννος που λέγεται Νετανιάχου να πάρει το μάθημα που πρέπει απέναντι στους μουσουλμάνους όλου του κόσμου», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ερντογάν, προσθέτοντας πως ελπίζει «όλοι οι μουσουλμάνοι, ανάμεσά τους και εμείς οι Τούρκοι, να το δούμε αυτό σύντομα».

Ο Τούρκος πρόεδρος συνέχισε σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους, δηλώνοντας πως «4 με 5 εκατομμύρια μουσουλμάνοι να το ζήσουν αυτό όλοι μαζί. Αυτό ελπίζουμε, αυτό περιμένουμε».

Οι νέες δηλώσεις Ερντογάν έρχονται σε μια περίοδο έντονης κλιμάκωσης της ρητορικής της Άγκυρας απέναντι στην ισραηλινή κυβέρνηση, με αφορμή τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και τις στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραήλ στη Γάζα.

