Το περασμένο Σάββατο, πριν από την κηδεία του Πάπα Φραγκίσκου ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι συνομίλησε με τον Ντόναλντ Τραμπ για 15 λεπτά, με πηγές να αποκαλύπτουν στο Axios τι είπε ο Ουκρανός πρόεδρος στον Αμερικανό ομόλογό του, στην πρώτη τους συνάντηση μετά το «Βατερλώ» στον Λευκό Οίκο.

Σύμφωνα με τις πηγές, ο Ζελένσκι τόνισε στον Τραμπ ότι ο Βλαντιμίρ Πούτιν δεν θα υποχωρούσε αν ο Αμερικανός πρόεδρος δεν ασκούσε περισσότερη πίεση, με τον ίδιο να ίδιο να του απαντά πως ίσως χρειαστεί να αλλάξει την προσέγγισή του με τον Ρώσο πρόεδρο, όπως και έκανε αργότερα, με ανάρτησή του στο Truth Social.

Ο Ζελένσκι άσκησε πιέσεις επίσης τον Τραμπ να επαναφέρει την αρχική του πρόταση για κατάπαυση του πυρός χωρίς όρους, ως αφετηρία για τις ειρηνευτικές συνομιλίες. Υπενθυμίζεται πως η Ουκρανία την είχε αποδεχτεί αλλά η Ρωσία την απέρριψε.

Μάλιστα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο Τραμπ φάνηκε να συμφωνεί με τον Ουκρανό ηγέτη.

Παράλληλα, ο Ζελένσκι επανέλαβε ότι δεν πρόκειται να αναγνωρίσει την Κριμαία ως ρωσική και ο Τραμπ ξεκαθάρισε ότι δεν του ζητάει κάτι τέτοιο. Σημειώνεται πως το σχέδιο προβλέπει αναγνώριση από τις ΗΠΑ, όχι από την Ουκρανία.

Η ίδια πηγή σημείωσε πως ο Ζελένσκι είπε στον Τραμπ ότι δεν φοβάται να κάνει παραχωρήσεις για να τερματίσει τον πόλεμο, αλλά χρειάζεται αρκετά ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας για να τις κάνει.

Επίσης, ο Τραμπ πίεσε τον Ζελένσκι κατά τη διάρκεια της συνομιλίας να υπογράψει τη συμφωνία ΗΠΑ-Ουκρανίας για τα ορυκτά το συντομότερο δυνατό.

Σύμφωνα με το Axios, ο Ζελένσκι επρόκειτο να παραχωρήσει και συνέντευξη στην εκπομπή "This Week" του ABC το πρωί της Κυριακής -μια ημέρα μετά την συνάντηση- αλλά αποφάσισε να την ακυρώσει μετά από κάποια τεχνικά προβλήματα με τη μετάφραση.

«Ήταν μια σπουδαία συνάντηση και ο Ζελένσκι δεν ήθελε να ρισκάρει», σχολίασε σχετικά πηγή.

Το παρασκήνιο της απρογραμμάτιστης συνάντησης

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, οι σύμβουλοι του Ζελένσκι ήταν διχασμένοι σχετικά με το αν θα έπρεπε να συναντήσει τον πρόεδρο των ΗΠΑ στο Βατικανό, μετά την καταστροφική συνομιλία τους στο Οβάλ Γραφείο. Κάποιοι ήταν νευρικοί και του τόνισαν πως δεν ήταν σίγουροι για εάν ήταν καλή ιδέα.

Τίποτα δεν είχε οριστικοποιηθεί εκ των προτέρων, και η ιδέα ήταν αρχικά ότι θα προσπαθούσαν να συναντηθούν μετά την κηδεία του Πάπα, δήλωσε μία από τις πηγές.

Αλλά στη συνέχεια οι ηγέτες έπεσαν ο ένας πάνω στον άλλον κατά την άφιξή τους και τότε βρήκαν ένα σημείο για να συναντηθούν μόνοι τους στη Βασιλική του Αγίου Πέτρου.

Μετά τη συνάντηση, ο Ουκρανός ηγέτης αισθάνθηκε πως για πρώτη φορά κατάφερε να αλλάξει τον τρόπο σκέψης του Τραμπ, απέναντι στον Πούτιν, λένε οι ίδιες πηγές.

Στη συνέχεια στο Air Force One, κατά την επιστροφή του στις ΗΠΑ, ο Τραμπ απείλησε τον Πούτιν για την μαζική αεροπορική επίθεση που είχε εξαπολύσει η Μόσχα στο Κίεβο.

«Με κάνει να σκέφτομαι ότι ίσως δεν θέλει να σταματήσει τον πόλεμο. Με ‘’παίζει’’ και αυτό μήπως θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε διαφορετικά, "Τραπεζικά" ή με "Δευτερεύουσες Κυρώσεις"; Υπερβολικά πολλοί άνθρωποι πεθαίνουν», έγραψε στο Truth Social.

Πηγή: skai.gr

