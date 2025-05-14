Συμβούλιο Ασφαλείας ΟΗΕ: «Θα αναλάβετε δράση για να αποτρέψετε τη γενοκτονία στη Γάζα;»

«Θα αναλάβετε δράση με αποφασιστικό τρόπο για να αποτρέψετε τη γενοκτονία στη Γάζα;», ήταν το ερώτημα που απηύθυνε σήμερα σε συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ ο βοηθός γενικός γραμματέας αρμόδιος για τις ανθρωπιστικές υποθέσεις Τομ Φλέτσερ, περιγράφοντας τις «απάνθρωπες» συνθήκες που επέβαλε «χωρίς ίχνος ντροπής» το Ισραήλ στον παλαιστινιακό θύλακα.

Επισημαίνοντας πως «έχουμε ενημερώσει λεπτομερώς» το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για τα δεινά του άμαχου πληθυσμού στη Λωρίδα της Γάζας – «θανάτους, τραυματισμούς, καταστροφές, λιμό, ασθένειες, βασανιστήρια και άλλου είδους απάνθρωπη ή εξευτελιστική μεταχείριση, επαναλαμβανόμενους εκτοπισμούς μεγάλης κλίμακας» – ο κ. Φλέτσερ διερωτήθηκε: «Τι άλλες αποδείξεις χρειάζεστε;».

Επέκρινε εξάλλου το σχέδιο του Ισραήλ για διανομή ανθρωπιστικής βοήθειας στη Λωρίδα της Γάζας, κάνοντας λόγο για «φύλλο συκής» και κυνικό αντιπερισπασμό ενόψει περισσότερης βίας και εκτοπισμών.

Τρόφιμα, φάρμακα, πόσιμο νερό ή σκηνές δεν έχουν εισέλθει στον ρημαγμένο από τον πόλεμο θύλακα εδώ και περισσότερες από 10 εβδομάδες, υπενθύμισε. «Μπορούμε να σώσουμε εκατοντάδες χιλιάδες επιζώντες. Έχουμε αυστηρούς μηχανισμούς για να διασφαλίσουμε ότι η βοήθειά μας θα φτάσει στους αμάχους και όχι στη Χαμάς, αλλά το Ισραήλ μας αρνείται την πρόσβαση», τόνισε ο Φλέτσερ.

