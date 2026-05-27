Ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ίσραελ Κατς, επιβεβαίωσε την Τετάρτη τη δολοφονία του επικεφαλής της στρατιωτικής πτέρυγας της Χαμάς, Μοχάμεντ Όντα, κατά τη διάρκεια πλήγματος στην Πόλη της Γάζας.

Η εξόντωση του Όντα έλαβε χώρα μόλις 12 ημέρες μετά τη δολοφονία από τον ισραηλινό στρατό του προκατόχου του, Ιζ αλ-Ντιν αλ-Χαντάντ.

«Δεσμευτήκαμε να εξοντώσουμε όλους όσοι ηγήθηκαν της σφαγής της 7ης Οκτωβρίου, και αυτό θα κάνουμε: όλοι τους είναι στόχοι θανάτου, όπου κι αν βρίσκονται», δήλωσε ο Κατς.

Ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου και ο Κατς είχαν ανακοινώσει την Τρίτη το πλήγμα κατά του Όντα, ο οποίος, σύμφωνα με το Ισραήλ, είναι ο τέταρτος αρχηγός του στρατιωτικού σκέλους της Χαμάς που σκοτώνεται από τον ισραηλινό στρατό.

«Δεσμευτήκαμε ότι η Χαμάς δεν θα κυβερνά τη Γάζα, ούτε πολιτικά ούτε στρατιωτικά, και αυτό θα γίνει. Το σχέδιο εθελοντικής μετανάστευσης από τη Γάζα θα εφαρμοστεί επίσης, την κατάλληλη στιγμή και με τον σωστό τρόπο», πρόσθεσε ο Κατς.

מפקד הזרוע הצבאית מספר 4 של ארגון הטרור חמאס בעזה חוסל אתמול ונשלח לפגוש את שותפיו במעמקי הגיהינום.



בשם רה"מ ובשמי, ברכות לצה"ל ולשב"כ על הביצוע המבריק.



התחייבנו לחסל את כל מי שהוביל את טבח ה-7 באוקטובר וכך נעשה: כולם בני מוות בכל מקום.



התחייבנו שהחמאס לא ישלוט אזרחית וצבאית… pic.twitter.com/b5ryB4tHz7 — ישראל כ”ץ Israel Katz (@Israel_katz) May 27, 2026

Ποιος ήταν ο Μοχάμεντ Όντα

Ο Μοχάμεντ Όντα ήταν επικεφαλής της στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών των Ταξιαρχιών Ιζεντίν αλ-Κασάμ κατά τη σφαγή της 7ης Οκτωβρίου.

🔴ELIMINATED: Mohammed Odeh - Head of Hamas’ Military Wing in a strike in northern Gaza.



Odeh served as the Head of Hamas’ military wing following the elimination of Izz al-Din al-Haddad. As part of his role, he was responsible for planning and coordinating Hamas terrorists’… pic.twitter.com/y1Z7eUaUMd — Israel Defense Forces (@IDF) May 27, 2026

Σύμφωνα με πληροφορίες, του είχε προταθεί να αναλάβει τη στρατιωτική ηγεσία μετά τη δολοφονία του Σινουάρ, τον Μάιο του 2025, ωστόσο αρνήθηκε.

Στη συνέχεια, επελέγη ως ένα από τα τελευταία εναπομείναντα μέλη της ανώτατης διοίκησης της Χαμάς που είχαν ενεργό ρόλο στον σχεδιασμό και την εποπτεία της επίθεσης της 7ης Οκτωβρίου. Σύμφωνα με ξένα δημοσιεύματα, το μοναδικό εναπομείναν μέλος του βασικού συμβουλίου της Χαμάς είναι ο διοικητής του εσωτερικού μετώπου, Ιμάντ Άκελ, ο οποίος δεν συμμετείχε στην επίθεση.

Ο Όντα είχε υπηρετήσει στο παρελθόν υπό τον Ντέιφ, ενώ η δράση του στη Χαμάς άρχισε περίπου την περίοδο της Πρώτης Ιντιφάντα, που ξέσπασε το 1987. Ο Ντέιφ ηγείτο των Ταξιαρχιών αλ-Κασάμ κατά τη σφαγή της 7ης Οκτωβρίου και δολοφονήθηκε από το Ισραήλ τον Ιούλιο του 2024, έπειτα από χρόνια αποτυχημένων αποπειρών.

Ο Όντα είχε επιβιώσει από αρκετές απόπειρες δολοφονίας, πριν και μετά τον τρέχοντα πόλεμο, ωστόσο στις περισσότερες από αυτές δεν βρισκόταν στο σημείο που είχε στοχοποιηθεί.



