Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και ο Ουκρανός ομόλογός του Βολοντίμιρ Ζελένσκι είχαν χθες, Σάββατο, στο Βατικανό, πριν από την κηδεία του πάπα Φραγκίσκου, κατ'ιδίαν συνάντηση σε μια προσπάθεια να αναζωογονήσουν τις παραπαίουσες προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου της Ρωσίας με την Ουκρανία.

Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι η συνάντηση αυτή μπορεί να αποδειχθεί ιστορική αν φέρει το είδος της ειρήνης που ελπίζει, ενώ εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου την χαρακτήρισε «πολύ εποικοδομητική».

Οι δύο ηγέτες, σκύβοντας κοντά ο ένας στον άλλο, χωρίς συμβούλους γύρω τους, καθισμένοι σε δύο καρέκλες στη Βασιλική του Αγίου Πέτρου, συνομίλησαν για περίπου 15 λεπτά, σύμφωνα με το γραφείο του Ζελένσκι, και φωτογραφίες από τη συνάντησή τους δόθηκαν στη δημοσιότητα και από το Κίεβο και από την Ουάσινγκτον.

Η συνάντηση στο Βατικανό, η πρώτη που είχαν μετά την αντιπαράθεσή τους στο Οβάλ Γραφείο στην Ουάσινγκτον τον Φεβρουάριο, έρχεται σε μια κρίσιμη στιγμή για τις διαπραγματεύσεις που έχουν στόχο να οδηγήσουν στον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Μετά την κηδεία του πάπα, ο Τραμπ επιβιβάστηκε στο προεδρικό αεροσκάφος Air Force One και αποχώρησε από τη Ρώμη. Κατά την πτήση, δημοσίευσε ανάρτηση στην οποία υιοθετούσε σκληρό τόνο απέναντι στον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν.

Το ξέσπασμα κατά Πούτιν

«Δεν υπήρχε λόγος ο Πούτιν να ρίχνει πυραύλους σε περιοχές αμάχων και σε πόλεις τις τελευταίες ημέρες», σημείωνε στην ανάρτησή του στο μέσο του κοινωνικής δικτύωσης Truth Social. Δώδεκα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους την Πέμπτη όταν πύραυλος που εξαπέλυσαν οι ρωσικές δυνάμεις έπληξε πολυκατοικία στο Κίεβο.

«Με κάνει να σκέφτομαι ότι ίσως δεν θέλει να σταματήσει τον πόλεμο, απλώς με ‘παίζει’ και μήπως αυτό θα πρέπει να αντιμετωπιστεί διαφορετικά, ‘Τραπεζικά’ ή με ‘Δευτερεύουσες Κυρώσεις’; Υπερβολικά πολλοί άνθρωποι πεθαίνουν!!!», τόνισε ο Τραμπ.

Μετά τις δηλώσεις Τραμπ, ο Ρεπουμπλικανός γερουσιαστής Λίντσεϊ Γκράχαμ δήλωσε ότι η Γερουσία είναι έτοιμη να προχωρήσει με δικομματική νομοθεσία που θα επιβάλλει εμπορικές κυρώσεις σε χώρες που αγοράζουν ρωσικό πετρέλαιο, αέριο κι άλλα προϊόντα.

«Η Γερουσία είναι έτοιμη να προχωρήσει προς αυτήν την κατεύθυνση και θα το κάνει με συντριπτική πλειοψηφία αν η Ρωσία δεν ασπαστεί μια έντιμη, δίκαιη και διαρκή ειρήνη», σημείωσε ο Γκράχαμ σε ανάρτησή του στο X.

Τι έδειξε η χθεσινή ανάρτηση

Η χθεσινή ανάρτηση του Τραμπ έδειξε ότι απομακρύνεται από τη συνήθη ρητορική του κατά την οποία απηύθυνε την σκληρότερη κριτική του στον Ζελένσκι, ενώ μιλούσε θετικά για τον Πούτιν, σύμφωνα με το Reuters.

Σε ανάρτησή του στην πλατφορμα Telegram, από την πλευρά του, ο Ζελένσκι έγραψε: «Καλή συνάντηση. Πρόσωπο με πρόσωπο, καταφέραμε να συζητήσουμε πολλά. Ελπίζουμε να υπάρξει αποτέλεσμα από όλα όσα συζητήθηκαν».

Ο Ουκρανός πρόεδρος διευκρίνισε ότι σε αυτά περιλαμβάνονται: «Η προστασία των ζωών του λαού μας. Μια πλήρης και άνευ όρων κατάπαυση του πυρός. Μια αξιόπιστη και διαρκής ειρήνη που θα αποτρέψει να υπάρξει ξανά πόλεμος».

«Ήταν μια πολύ συμβολική συνάντηση που θα μπορούσε να γίνει ιστορική αν επιτύχουμε κοινά αποτελέσματα. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε Ντόναλντ Τραμπ!», πρόσθεσε ο Ουκρανός πρόεδρος.

Κανένας σύμβουλος

Σε φωτογραφία που δόθηκε στη δημοσιότητα από το γραφείο του Ζελένσκι, ο Ουκρανός και ο Αμερικανός πρόεδρος κάθονται ο ένας απέναντι στον άλλον εντός της Βασιλικής του Αγίου Πέτρου, έχοντας πολύ μικρή απόσταση μεταξύ τους, και σκύβουν ο ένας προς τον άλλον καθώς μιλούν. Κανένας σύμβουλος δεν φαίνεται να βρίσκεται γύρω τους στην εικόνα αυτή.

Σε δεύτερη φωτογραφία, από το ίδιο μέρος, ο Ζελένσκι, ο Τραμπ, ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ και ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν φαίνονται να συνομιλούν όρθιοι, με τον Μακρόν να έχει το χέρι του στον ώμο του Ζελένσκι.

Μετά τη συνάντησή τους στη Βασιλική του Αγίου Πέτρου, ο Τραμπ και ο Ζελένσκι βγήκαν έξω και κάθισαν με τους άλλους παγκόσμιους ηγέτες στην πλατεία του Αγίου Πέτρου για να παρακολουθήσουν τη νεκρώσιμη ακολουθία για τον πάπα Φραγκίσκο, ο οποίος είχε καταστήσει την επιδίωξη της ειρήνης βασικό μοτίβο του παπικού του έργου.

Ο Ιταλός καρδινάλιος Τζοβάνι Μπατίστα Ρε, που χοροστάτησε στη νεκρώσιμη ακολουθία, υπενθύμισε χθες ότι ο πάπας Φραγκίσκος δεν έπαψε ποτέ να υψώνει τη φωνή του για να ζητάει διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό των συγκρούσεων.

«Ο πόλεμος αφήνει πάντα χειρότερο τον κόσμο από αυτό που ήταν πριν: είναι πάντα μια επώδυνη και τραγική ήττα για όλους», τόνισε ο καρδινάλιος.

Πηγή: Skai.gr, Reuters

