Ένας ξυλόφουρνος φέρνει το χωριό κοντά

Του Νικόλα Μπάρδη

Περίπου 15 χιλιόμετρα μακριά από την πόλη της Καρδίτσας συναντούμε το ιστορικό χωριό Φανάρι, που είναι χτισμένο σε υψόμετρο 350 μέτρων πάνω σ’ έναν καταπράσινο λόφο, στην απόληξη των επιβλητικών Αγράφων. Το χωριό βρίσκεται στη θέση όπου υπήρχε άλλοτε η Αρχαία Ιθώμη, ενώ το όνομά του προέρχεται από το ρήμα «φαίνομαι», καθώς είναι χτισμένο σε περίοπτη θέση, και είναι ορατό από την πεδιάδα που απλώνεται μπροστά του.

Στην κορυφή του χωριού δεσπόζει και ένα βυζαντινό κάστρο, που ακολουθεί το ανάγλυφο της περιοχής και διατηρείται σε πολύ καλή κατάσταση. Στο εσωτερικό του υπάρχουν ερείπια από ένα τζαμί και δύο δεξαμενές, ενώ εκεί υπήρχε κάποτε λουτρό και πυριτιδαποθήκη.

Τα περισσότερα σπίτια του χωριού είναι παραδοσιακά και πετρόχτιστα, με κεραμοσκεπές, καμινάδες και μικρά, ξύλινα μπαλκόνια, ενώ στην καρδιά του οικισμού συναντούμε τον παραδοσιακό ξυλόφουρνο, που λειτουργεί αδιάκοπα από το 1845! Ναι, καλά διαβάσατε. Ο φούρνος είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με το χωριό και αποτελεί σημείο αναφοράς, αλλά και τόπο συνάντησης για τους ντόπιους, που πηγαίνουν εκεί για να πάρουν το ψωμί τους, και παράλληλα λένε και τα νέα της ημέρας. Η κα Αγορίτσα Δήμου δουλεύει εκεί για περισσότερα από είκοσι χρόνια, και συνεχίζει την μακρά παράδοση της οικογένειάς της, για να μη μένει το χωριό χωρίς φρέσκο ψωμί και παραδοσιακά εδέσματα.

Το καθημερινό της πρόγραμμα είναι γεμάτο και αρκετά κουραστικό, αλλά την αποζημιώνει το χαμόγελο και η αγάπη των συγχωριανών της. Κάθε πρωί ξυπνάει στις 02.00 και μέχρι τις 03.00 βρίσκεται ήδη στον φούρνο, για να βάλει τα ξύλα στη φωτιά και να φτιάξει τη ζύμη.

Αφού η ζύμη ξεκουραστεί περίπου για ένα τέταρτο, μετά αρχίζει το πλάσιμο, πάντα με τη βοήθεια της Αρετής, που δουλεύει κι αυτή στον φούρνο. Ο φούρνος είναι ανοιχτός καθημερινά, ενώ όταν τυχαίνει και κλείνει, στο χωριό δεν κυκλοφορεί κανείς! Τις μέρες που λειτουργεί είναι και μία ευκαιρία για βόλτα, ενώ οι κάτοικοι του Φαναρίου προμηθεύονται αποκλειστικά και μόνο από εκεί το ψωμί τους, και όχι από γειτονικά χωριά.

Τα στενά γύρω από τον φούρνο μυρίζουν φρεσκοψημένο καρβέλι, ενώ οι φωνές και τα γέλια από τον κόσμο που μαζεύεται στο μαγαζί «σπάνε» την ησυχία του τόπου. Το χωριό σήμερα αριθμεί περίπου 400 κατοίκους και όλοι μεταξύ τους είναι σαν μία μεγάλη οικογένεια. Μαζί στα εύκολα και τις χαρές, μαζί και στις δυσκολίες της ζωής. Και μέσα σ’ όλες αυτές τις δεκαετίες της λειτουργίας του ο παραδοσιακός φούρνος του χωριού κατάφερε να γίνει αναπόσπαστο κομμάτι της κοινωνικής ζωής του τόπου, αλλά και φάρος ελπίδας για όλες εκείνες τις μικρές επιχειρήσεις της επαρχίας που «παλεύουν» καθημερινά να μείνουν ανοιχτές, για να προσφέρουν στους συνανθρώπους τους, όταν τα πάντα και οι πάντες βρίσκονται μακριά.

Αν ποτέ ο δρόμος σας βγάλει στο Φανάρι Καρδίτσας, κάντε μία βόλτα στα στενά του χωριού, ανάψτε ένα κεράκι στον Άγιο Σεραφείμ, ανηφορίστε προς το επιβλητικό κάστρο και αγοράστε το λαχταριστό χωριάτικο ψωμί της κας Αγορίτσας και θα μας θυμηθείτε!



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.